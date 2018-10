Le Prix Marcel Duchamp 2018 à Clément Cogitore, un artiste de l'image visuelle

Le prix Marcel Duchamp 2018 a été décerné à l'artiste Clément Cogitore, 35 ans, dont l'oeuvre visuelle (photos et films) proche du 7e Art interroge une société saturée d'images et d'informations, a annoncé mardi le Centre Pompidou.

Clément Cogitore, né à Colmar en 1983, a créé de nombreux films, vidéos, installations et photographies et est représenté par la galerie Eva Hober à Paris et par la galerie Reinhard Hauff à Stuttgart.

"Son oeuvre témoigne d'un regard aigu sur les sujets les plus contemporains et s'empare de technologies hautement sophistiquées pour mettre en question le statut des images dans un monde gavé d'informations", a déclaré Bernard Blistène, directeur du Musée d'art moderne - Centre Pompidou, et l'un des membres du jury.

"C'est la première fois que le prix Marcel Duchamp consacre un artiste dont l'oeuvre est souvent considérée comme appartenant au 7e Art. Ce choix montre à quel point le prix Marcel Duchamp est sensible à toutes les formes de la création actuelle. En récupérant des images dont il transforme la signification, Clément Cogitore se montre +duchampien+ au meilleur sens du terme", a affirmé Gilles Fuchs, président de l'ADIAF (Association pour la diffusion internationale de l'art français).