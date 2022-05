Le prix Naissance d'une oeuvre remis à Michel Jullien

Le prix Naissance d'une oeuvre, qui récompense pour la première fois des romanciers confirmés mais peu connus, a été remis jeudi à Michel Jullien pour "Andrea de dos" (éditions Verdier).

Cette récompense richement dotée, avec 20.000 euros à la clé, a pour ambition "d'accompagner la construction d'une oeuvre littéraire dans la durée" et "permet de donner un nouvel élan à une oeuvre affirmée mais encore inachevée", a indiqué le jury dans un communiqué, à l'occasion de la création du prix.

Michel Jullien, 60 ans, est l'auteur de huit livres, dont six romans, chez Verdier.

"Andrea de dos" raconte le Cirio de Nazaré, un pèlerinage qui rassemble des foules immenses à Belem (nord du Brésil), où le romancier enseigna la littérature dans les années 1980.

"Je suis allé trop jeune au Brésil, à 23 ans, je n'étais pas en mesure de tout en comprendre. J'aurai passé des années à recoller les morceaux pour le faire", a dit le lauréat, interrogé au téléphone par l'AFP.

"Deux millions de personnes qui se massent autour d'une corde, qu'elles doivent ne pas lâcher pour que se réalise le voeu qu'elles ont formulé au départ, c'est le symbole d'un pays tout entier, avec la joie, la douce folie qu'on lui connaît, mais aussi une violence latente qui peut éclater à tout moment", a-t-il ajouté depuis Saint-Gervais-les-Bains (Haute-Savoie).

Le président du jury, Sylvain Fort, ancien conseiller en communication du président Emmanuel Macron, a expliqué que le prix était "né d'un paradoxe: dans l'édition, plus on dure, moins on est visible, et avec l'attrait incessant de la nouveauté, les écrivains qui travaillent sur le temps long, qui construisent une oeuvre avec patience sont moins célébrés".