Le prix Pierre Daix pour l'historien de l'art Jérémie Koering

Le prix Pierre Daix 2022, qui récompense un ouvrage sur l'art moderne et contemporain, a été décerné lundi à l'historien de l'art Jérémie Koering pour "Les Iconophages".

Sous-titré "Une histoire de l'ingestion des images" et paru aux éditions Actes Sud en avril 2021, cet essai explore une facette méconnue de l'histoire de l'art.

Le prix est remis par l'entrepreneur et collectionneur François Pinault à la Bourse du Commerce, qui, rénovée et inaugurée en 2021, abrite sa collection.

Il l'a créé en 2015, en hommage à la mémoire de son ami écrivain et historien de l'art français, décédé en 2014, et doté de 10.000 euros.

"Les membres du jury saluent le travail de l'historien d'art et professeur Jérémie Koering", avec ce sujet "hors des sentiers battus, jusqu'ici peu documenté, puisant à l'Antiquité et allant jusqu'à informer la création moderne et contemporaine", a indiqué la Fondation Pinault dans un communiqué.

Le livre s'intéresse à une multitude d'objets d'art destinés à être ingérés, comme les hosties estampées, les fresques comestibles, les mets sculptés, etc.

Spécialiste de la Renaissance qui a enseigné à Paris, Rennes, Abou Dhabi et Bâle, Jérémie Koering est professeur en histoire de l'art des temps modernes à l'université de Fribourg (Suisse).

