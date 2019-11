Le prix Wepler à Lucie Taïeb et Bruno Remaury

La romancière et poétesse Lucie Taïeb et l'écrivain Bruno Remaury ont reçu respectivement lundi le prix Wepler-Fondation La Poste et la mention spéciale du jury Wepler pour "Les échappées" et "Le monde horizontal".

Les prix dotés de 10.000 et 3.000 euros seront remis aux deux lauréats en soirée dans la célèbre brasserie éponyme de la Place Clichy à Paris.

Deuxième roman de Lucie Taïeb, 42 ans, "Les échappées" (Éditions de l'Ogre) est une dystopie se déroulant dans une société totalitaire entièrement dédiée au travail et dominée par la peur.

Des hauts-parleurs diffusent en permanence des messages annonçant "une frappe imminente". Seule Stern (étoile en allemand), "héroïne placide", dont on ne connait que la voix, écoutée clandestinement sur de petits transistors, tente de convaincre que le discours officiel est sans fondement. Son message, fait de poèmes et de murmures, explique qu'il n'y a pas de raisons d'avoir peur, que la peur est servitude.

Il y a aussi Oskar qui ne parvient pas à oublier, malgré les injonctions qui lui sont faites, la noyade d'une petite fille croisée un été et la disparition en même temps de sa soeur.

Les deux histoires se nouent, se dénouent et se retrouvent de nouveau.

Finalement, le récit de Lucie Taïeb nous raconte une histoire d'affranchissement. Comme le titre du roman l'indique, on va suivre des femmes qui vont avoir le courage de la fuite pour se sauver et échapper à un pouvoir oppressant et destructeur.

"Le monde horizontal" (José Corti) mêle fiction et faits réels, entrelace petites et grandes destinées prises dans les mouvements invisibles du monde.

S'y croisent un préhistorien amateur, des ogres, des mineurs rescapés, des figures bibliques, August Sander et Christophe Colomb, Léonard de Vinci, un lettré, une jeune émigrante, un chauffeur de bus, des essais nucléaires, Jackson Pollock ou Diane Arbus... Quelle est la place de l'homme dans le monde aujourd'hui, s'interroge l'écrivain âgé de 58 ans.

Son livre était en lice pour le Médicis essai.

Créé en 1998 à l'initiative de la libraire Marie-Rose Guarniéri, gérante de la librairie parisienne des Abbesses, et soutenu par la brasserie Wepler et la Fondation La Poste, le prix a vocation à promouvoir des "oeuvres innovantes de la rentrée littéraire".

L'an dernier le prix avait été décerné à Nathalie Léger pour "La robe blanche" et Bertrand Schefer pour "Série noire", deux livres publiés chez P.O.L.

