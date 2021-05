Le prochain film de Wes Anderson sera en compétition à Cannes

Le nouveau film de Wes Anderson, "The French Dispatch", sera présenté en compétition officielle au Festival de Cannes en juillet, ont annoncé vendredi les organisateurs.

"Initialement prévu pour être dévoilé à Cannes 2020", l'édition annulée en raison du premier confinement en France, ce film tourné à Angoulême, dans le sud-ouest de la France, "fera son avant-première mondiale en compétition à Cannes 2021", a précisé le festival sur Twitter.

Le film réunit une pléiade de stars, dont Bill Murray, l'acteur fétiche du réalisateur, Tilda Swinton, Timothée Chalamet, Adrien Brody, et côté français, Léa Seydoux et Mathieu Amalric.

Réalisateur américain âgé de 52 ans, Wes Anderson a construit en dix long-métrages, comme "A bord du Darjeeling Limited", "La Vie aquatique" ou "l'Ile au chiens", un univers tendre et mélancolique, marqué par son amour pour les plans à la symétrie parfaite. "The French Dispatch" met en scène un recueil d’histoires tirées du dernier numéro d’un magazine américain, publié dans une ville française fictive du 20e siècle, selon son synopsis.

Il s'agit du troisième film officiellement en lice pour succéder à la Palme d'Or 2019, "Parasites" du Sud-coréen Bong Joon Ho. La sélection officielle du festival doit être dévoilée jeudi 3 juin, lors de la traditionnelle conférence de presse.

Y figurent déjà "Annette", du Français Leos Carax, qui fera l'ouverture du festival et réunit Marion Cotillard et Adam Driver, avec les Sparks au scénario et à la musique. Le Néerlandais Paul Verhoeven, auteur de films au parfum de scandale ("Basic Instinct", "Elle"), sera également en lice avec "Benedetta", un film sur une nonne lesbienne au XVIIe siècle, interprétée par Virginie Efira.

Le Festival doit se tenir du 6 au 17 juillet.