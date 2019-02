Le producteur du "Grand Bain" et de "Pupille", prix Toscan du Plantier

Le Prix Daniel Toscan du Plantier 2018, qui distingue le meilleur producteur français de l'année, a été décerné à Alain Attal, producteur de deux des grands favoris pour les César, "Le Grand Bain" et "Pupille", a annoncé mardi l'Académie des arts et techniques du cinéma.

"Le Grand Bain" de Gilles Lellouche, comédie à succès sur des cabossés de la vie qui s'adonnent à la natation synchronisée (10 nominations), et "Pupille" de Jeanne Herry sur le parcours d'une adoption (7 nominations), sont notamment en compétition pour le César du meilleur film.

Hommage au producteur emblématique du cinéma français disparu en 2003, le prix Daniel Toscan du Plantier récompense chaque année l'audace, l'éclectisme et l'esthétisme dans la production, à l'initiative de l'Académie des Arts et Techniques du cinéma qui organise les César, décernés vendredi soir en direct et en clair sur Canal+.

Avec une trentaine de films à son actif dont "Les Petits mouchoirs", "Ne le dis à personne", "Mon Idole" et "Polisse", le producteur Alain Attal (Trésor Films) a été élu par les membres d'un collège de 1.265 votants, dont les artistes et techniciens ayant fait l'objet d'une nomination aux César depuis 2008.

jfg/slb/abd/asm

