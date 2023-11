Le rappeur américain Andre 3000 du groupe Outkast sort son premier album solo en 17 ans

Le rappeur américain Andre 3000, du groupe Outkast, sort vendredi son premier album solo en 17 ans avec une particularité: la musique, instrumentale, est centrée sur la famille des bois.

De son vrai nom Andre Benjamin, ce musicien, chanteur, producteur et comédien originaire d'Atlanta, dans le sud des Etats-Unis, a annoncé mardi sur son compte Instagram la sortie de "New Blue Sun" qu'il a décrit comme "un album entièrement instrumental centré sur les instruments à vent (de la famille des) bois" comme les flutes, que l'artiste affectionne.

"Je m'intéresse depuis longtemps aux instruments à vent, il est donc naturel d'aller vers les flûtes", a déclaré le rappeur de 48 ans, en reconnaissant aussi "aimer mélanger les instruments".

Andre Benjamin, figure de la scène rap américaine dans les années 2000, s'était fait un nom avec son partenaire musical Big Boi pour former le duo Outkast aux tubes comme "Hey Ya!", "Ms. Jackson", "The Way You Move" et "So Fresh, So Clean".

Mais la star du hip-hop d'Atlanta, dont le dernier album datait de 2006, s'était effacé pendant des années, limitant ses collaborations à quelques mégastars comme Beyonce et Kanye West.

En 2014, il avait retrouvé son complice Big Boi pour se produire lors de festivals et, en 2018, il avait sorti deux morceaux à la clarinette basse, citant les influences du saxophoniste américain de jazz Pharoah Sanders (1940-2022), de la jazzwoman américaine Alice Coltrane (1937-2007) et du musicien britannique Brian Eno.

"Dans mon esprit, je voudrais vraiment faire un album de rap", a écrit mardi Andre 3000.

"Cela arrivera peut-être un jour, mais je me dois de trouver un moyen d'exprimer ce que je veux d'une manière intéressante et qui me parle à cet âge", a conclu le musicien, né en 1975.