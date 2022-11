Le rappeur américain Takeoff, membre du groupe Migos, tué par balle à 28 ans

Le jeune rappeur américain Takeoff, membre de l'influent groupe de hip-hop du sud des Etats-Unis, Migos, a été tué par balle mardi matin dans un club de bowling de Houston, au Texas, à l'âge de 28 ans, a annoncé la police.

De son vrai nom Kirshnik Khari Ball, l'artiste passait la soirée avec l'un des membres de son groupe quand, vers 02H30, la police a été appelée pour des coups de feu dans un club de bowling avec une personne décédée, avait révélé quelques heures après le drame le site spécialisé TMZ.

Deux autres personnes ont été blessées et hospitalisées mais son oncle, Quavo, autre membre du groupe, n'a pas été touché.

Le site TMZ a même diffusé des captures d'écran de la scène de crime où l'on distingue un corps allongé sur du carrelage et plusieurs personnes à son chevet.

Une altercation a éclaté dans le club et des coups de feu ont été tirés, a précisé lors d'un point presse la police de cette grande ville du Texas - l'un des Etats les moins restrictifs en matière de port d'arme.

Selon Troy Finner, chef de la police de Houston, le rappeur "n'était impliqué dans aucune activité criminelle" au moment des coups de feu et rien ne permet de penser qu'il ait été directement visé. "Sur la foi de ce que les gens disent de lui, il était respecté et non violent", a assuré le policier.

Né le 18 juin 1994 en Géorgie, Takeoff était connu pour sa participation au groupe de rap Migos avec son oncle Quavo et son cousin Offset, qui les a depuis quittés et est aujourd'hui marié à la rappeuse américaine Cardi B.

L'annonce de sa mort violente a été largement commentée sur les réseaux sociaux, le député démocrate de New York Jamaal Bowman se disant "fatigué de voir mourir de jeunes hommes noirs".

- Vitalité du hip-hop -

Le chef policier Finner a salué la vitalité de la scène hip-hop à Houston et dans le sud des Etats-Unis, grâce à "tant d'individus talentueux".

"Nous devons nous rassembler et faire en sorte que personne ne mette à mal cette industrie" musicale, a lancé le policier devant la presse.

Le groupe Migos, originaire d'Atlanta, s'est fait connaître en 2013 avec son tube "Versace" que le rappeur canadien Drake avait remixé.

Mais c'est le titre "Bad and Boujee" en 2016 qui les propulse en tête des ventes grâce à la société de production de hip-hop Coach K, qui a popularisé le rap venu du sud des Etats-Unis, par rapport aux rappeurs originaires du nord et de l'ouest du pays.

Leurs albums "Yung Rich Nation" (2015) et "Culture II" (2018) des labels Motown et Capitol Records ont été des gros succès, suivis en 2021 par "Culture III" et leur tout dernier titre "Messy".

Lors de nombreuses interviews accordées à la presse spécialisée aux Etats-Unis, Takeoff évoquait son "plaisir" et son "amour" pour le rap. Et de retour de concerts en Europe, où il est bien moins connu, il s'était dit impressionné par l'accueil des fans.

"Ils ne parlent pas l'anglais mais ils connaissent toutes les rimes, toutes les paroles (...) On a joué +Versace+, j'ai brandi le drapeau de Paris et tout le bâtiment (du concert) est devenu dingue comme s'ils avaient marqué un but au foot", avait raconté le rappeur au magazine Rolling Stone.