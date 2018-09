Le réalisateur Amos Gitaï, conférencier au Collège de France

Amos Gitaï va occuper à partir d'octobre la chaire de création artistique au Collège de France, une première pour un réalisateur et l'occasion pour l'artiste israélien de s'interroger sur le cinéma sous l'angle esthétique et politique.

"Je ne suis pas trop pour un cinéma qui instrumentalise les idées", à la Michael Moore, a expliqué mardi le cinéaste de 67 ans, qui vient de présenter deux films à la Mostra de Venise (hors compétition): "A letter from a friend in Gaza" (Lettre d'un ami à Gaza) et "A Tramway in Jerusalem" (Un tramway à Jérusalem).

"Le rôle de l'artiste est de se poser des questions", a indiqué celui qui entretient de longue date des relations conflictuelles avec les autorités de son pays.

A Venise, début septembre, il s'était élevé contre le gouvernement israélien pour qui la "culture est de la propagande". La ministre de la Culture (Miri Regev) "détruit le cinéma israélien", a-t-il renchéri mardi en rencontrant des journalistes, accusant la responsable de "démarche autoritaire".

Si son oeuvre est "nourrie par l'histoire d'Israël", il entend consacrer les neuf conférences prévues au Collège de France, accessibles gratuitement au public et mises en ligne sur internet, au thème de la frontière. Il proposera à cette occasion des extraits de ses films. La lecon inaugurale aura lieu le 16 octobre.

Le réalisateur sera également à l'honneur le 8 octobre à la Philarmonie de Paris avec "Yitzhak Rabin, chronique d'un assassinat", avec notamment la soprano Barbara Hendricks. Ce spectacle avait été crée au festival d'Avignon en 2016.