Le réalisateur de "Kursk" ne voulait pas "montrer Poutine du doigt"

Thomas Vinterberg, réalisateur de "Kursk", film sur le drame du sous-marin russe en 2000, a voulu rendre hommage à la dignité des victimes mais sans "montrer du doigt" les responsables politiques de cette tragédie survenue dans la Russie de Vladimir Poutine.

- Pourquoi avez vous décidé de faire ce film 18 ans après la catastrophe ? Est-ce que la manière dont la Russie a géré le drame du Koursk est révélatrice de ce qui se passe actuellement ?

C'est Matthias Schoenaerts (interprète du principale rôle masculin) qui me l'a demandé. On peut aussi s'interroger sur un délai décent par rapport à la catastrophe pour commencer à faire un film. Après un certain temps, les familles entrent dans une nouvelle phase de leur vie, vivent leur chagrin différemment, cela devient une histoire qu'on peut raconter. Au début, elle appartient aux familles.

Au moment de la catastrophe, il y avait de l'espoir, de l'ouverture, la naissance de la presse libre en Russie. Mais cette tragédie est devenue la fin de la presse libre. Ce qui se passe en Russie actuellement me rappelle la Guerre froide.

Le choix (des autorités russes) a été de ne pas accepter l'aide occidentale (au début du drame quand il y avait des survivants, ndlr). Pourtant c'était un moment géopolitique où cela semblait possible. Ils ont privilégié la fierté nationale et les secrets militaires aux dépens des vies humaines.

Je pense qu'aujourd'hui le choix aurait été le même. Mais la presse ne l'aurait plus traité de la même manière.

- Le méchant dans le film c'est un amiral, pourtant la décision d'accepter ou non l'aide occidentale est prise au niveau politique. La question de la responsabilité politique est-elle importante dans votre histoire ?

Je n'en suis pas sûr, c'est pour cela que Vladimir Poutine (qui venait d'être élu président à l'époque) n'est pas dans le film.

Je ne veux pas montrer (les responsables) du doigt et citer des noms y compris celui de Poutine, bien que je sois en désaccord avec lui sur plusieurs points. Nous parlons de la responsabilité sans citer de noms.

Je voulais également porter ce film à un autre niveau, en faire une histoire sur l'humanité, la perte, le chagrin, l'impermanence de la vie et sur l'amour.

Il était intéressant de voir comment des gens dignes se comportent face à la mort. Selon mon épouse qui est pasteur, il y a 100 ans les gens parlaient de la mort, qui faisait partie de la vie. Aujourd'hui nous avons l'illusion que la mort n'existe pas.

- Comment avez-vous vécu l'histoire du Koursk, qu'est-ce qui vous a marqué le plus? Quels sont les thèmes centraux du film ?

Les coups frappés contre la coque (par les survivants). C'est quelque chose de civilisé, de digne, un appel aux secours spécifique. C'est extrêmement émouvant.

Les thèmes centraux sont l'impermanence de la vie et l'injustice politique. J'ai grandi dans les années 1970 et j'ai manifesté contre l'injustice. A la fin du film - c'est de la pure fiction - un garçon désobéit (en refusant de serrer la main de l'amiral).

J'éprouve de l'indignation, c'est pour ça qu'il retire sa main. Je ne pense pas que cela ait à voir avec la réalité parce que la plupart des fils de l'équipage du Koursk voulaient devenir sous-mariniers. Cette scène est un encouragement.