Le réalisateur Nils Tavernier visé par une plainte pour viol

Le réalisateur et acteur Nils Tavernier, le 5 mai 2022 à Paris

Une plainte pour viol visant le réalisateur et acteur Nils Tavernier a été récemment déposée auprès du parquet d'Annecy, a indiqué ce dernier vendredi à l'AFP, confirmant des informations du magazine Le Nouvel Obs.

La jeune femme à l'origine de la plainte a confirmé à l'AFP le dépôt auprès du parquet d'Annecy, sans vouloir s'exprimer davantage dans l'immédiat. "Je prends le temps de digérer tout ça à froid avant de parler de nouveau", a-t-elle déclaré.

Selon les informations du Nouvel Obs, la plainte de cette femme de 32 ans concerne des faits de viol commis en 2012 alors qu'elle avait 19 ans.

Le Nouvel Obs fait état d'une autre plainte pour viol déposée en Normandie en février par une deuxième femme, d'aujourd'hui 45 ans et dénonçant des faits commis en 1992 alors qu'elle était âgée de 13 ans.

Témoignant dans le magazine à visage découvert, les deux femmes disent avoir été bouleversées par les témoignages de violences sexuelles des actrices Adèle Haenel et surtout celui, plus récent, de Judith Godrèche, qui les a convaincues de rompre le silence.

M. Tavernier, cité par le journal, se dit "abasourdi" et n'avoir "rien à (se) reprocher". L'entourage du réalisateur, contacté par l'AFP, n'a pas répondu dans l'immédiat.

Les deux plaintes devraient être regroupées, pour être traitées par le même parquet, qui décidera de leur donner suite ou pas, selon l'hebdomadaire.

Né le 1er septembre 1965, Nils Tavernier est le fils du réalisateur Bertrand Tavernier et de la scénariste Colo O’Hagan Tavernier. Il a à son actif "plus de 40 de films en tant que réalisateur et documentariste" selon son site internet.