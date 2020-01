Le réalisateur Steven Soderbergh signe un contrat de trois ans avec HBO

Le réalisateur américain Steven Soderbergh a conclu un contrat de trois ans pour produire du contenu pour la chaîne câblée HBO et la nouvelle plateforme HBO Max, dont le lancement est prévu au printemps.

Surtout connu pour ses films, le metteur en scène a déjà fait plusieurs passages à la télévision, la plupart chez HBO et Cinemax (autre chaîne du même groupe), récemment avec les séries "The Knick" et "Mosaic".

Il a ainsi déjà remporté un Emmy Award, les récompenses de la télévision américaine, pour le téléfilm "Ma vie avec Liberace", en 2013, également produit pour HBO.

Dans le cadre de ce nouvel accord, il est déjà prévu qu'il réalise le téléfilm "Let Them All Talk", avec Meryl Streep, Candice Bergen et Dianne Wiest, dont la sortie est prévue en 2020 sur HBO Max, selon un communiqué publié mercredi.

Arrivé sur le tard dans la bataille des plateformes, le service par abonnement HBO Max a lancé, pour se différencier, une importante série de projets originaux, qui s'ajouteront à l'offre de programmes reconnue de HBO.

Le groupe WarnerMedia, maison mère de HBO, n'a rien dit des autres projets, outre le téléfilm "Let Them All Talk", sur lesquels travaillait le réalisateur, Palme d'or du festival de Cannes en 1989 pour le film "Sexe, mensonges et vidéo".