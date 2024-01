"Le règne animal" devance "Anatomie d'une chute" en tête des nominations aux César

(De gauche à droite) L'actrice franco-belge Virginie Efira, la réalisatrice française Valérie Donzelli et l'acteur français Melvil Poupaud posent lors d'un photocall pour le film "L'Amour et les Forets" (Just the Two of Us) à Cannes, dans le sud de la France, le 24 mai 2023