Le salon du livre de Nancy lance la rentrée littéraire et met à la Grèce à l'honneur

Le salon littéraire de Nancy "Le Livre sur la Place", le premier de la rentrée, fait son retour de vendredi à dimanche, "le plus normalement possible" malgré les mesures sanitaires, et rend hommage à la Grèce qui fête cette année ses 200 ans d'indépendance.

"Le coeur battant" du salon, le grand chapiteau près de la place Stanislas sous lequel s'exposent les éditeurs et les libraires nancéiens, "sera plus aéré que d'habitude pour rassurer les auteurs et le public", explique Marie-Madeleine Rigopoulos, commissaire générale du salon.

"Nous serons extrêmement attentifs à la jauge du public" sous ce chapiteau, fixée à 2.000 personnes, ajoute-t-elle.

Le pass sanitaire sera obligatoire pour accéder à tous les lieux de cette 43e édition, et le masque le sera "dans les lieux clos".

La Grèce est à l'honneur cette année : neuf auteurs et autrices grecs sont invités pour célébrer les 200 ans d'indépendance du pays et les 40 ans de son entrée dans l'Union européenne.

L'objectif est de "les faire dialoguer, les mêler aux auteurs français", souligne Mme Rigopoulos. "L'idée n'était pas de faire une programmation à part", même s'il y aura "une ou deux rencontres autour de leur littérature".

Deux photographes grecques, Dimitra Dede et Stefania Orfanidou, seront également exposées pendant le salon.

Autre événement autour de la Grèce, un "concert-lecture" en français et en grec d'oeuvres de trois grands poètes grecs, Ritsos, Cafavy et Séféris, prix Nobel de littérature en 1963, par l'actrice Anna Mouglaglis et le journaliste Nikos Aliagas, accompagnés par des musiciens grecs.

- "Décloisonner les genres" -

Enki Bilal, l'auteur de bande dessinée mondialement connu, a été choisi comme président de cette 43e édition, dont il a dessiné l'affiche.

"Il rassemble toutes les qualités que nous essayons de faire valoir au Livre sur la Place : abattre les frontière, décloisonner les genres artistiques", estime Marie-Madeleine Rigopoulos.

"C'est un président ouvert sur le monde et qui est un grand lecteur", ajoute la commissaire générale.

En parallèle des rencontres et des dédicaces, le salon remet sept prix littéraires, dont le Prix des Libraires - Le Point "qui souvent a le nez creux sur le prix Goncourt", note Mme Rigopoulos. Cette année, c'est la journaliste et romancière mauricienne Nathacha Appanah qui l'a emporté pour son nouveau roman "Rien ne t'appartient" (Gallimard).

Le prix Livre et Droits humains, présidé cette année par la journaliste du Monde Florence Aubenas, revient, lui, à Antoine Laurent pour "Journal de Bord de l'Aquarius : dans la peau d'un marin-sauveteur" (Kero).

Parmi les auteurs attendus à Nancy figurent Bernard Werber, Christine Angot, Sorj Chalandon, Kaoutar Harchi, Delphine de Vigan, ou encore David Diop, premier auteur français lauréat du prestigieux Booker Prize.

Le salon se terminera avec une lecture, dimanche des extraits des feuillets retrouvés de Proust, par le comédien de la Comédie Française Guillaume Gallienne.

Tous les lieux du Livre sur la Place sont en entrée libre, exceptées les rencontres à l'Opéra national de Lorraine, accessibles par une billetterie gratuite.