Le Salon du livre jeunesse de Montreuil ouvre et remet ses Pépites

Le Salon du livre jeunesse de Montreuil (Seine-Saint-Denis) a remis mercredi ses récompenses, les cinq "Pépites", pour l'ouverture d'un événement qui s'est demandé s'il pourrait bien se tenir.

Le plus grand événement de littérature jeunesse en France se tient en intérieur au Palais des Congrès Paris-Est Montreuil, sans limitation des entrées, malgré la forte progression des cas de Covid-19 en France.

Lors de sa dernière édition en configuration normale, en novembre-décembre 2019, il avait attiré 180.000 visiteurs.

La Pépite d'or a été remise à un roman sur le harcèlement et l'éveil à la sexualité chez les adolescents, "Queen Kong" d'Hélène Vignal (Thierry Magnier Editions). "Un roman sensible, sensuel qui nous transporte, tout en tensions, à l'heure des premiers émois sexuels", a écrit le jury.

La Pépite du livre illustré est allée à "Esprit, es-tu là?", livre animé de Dominique Ehrhard et Anne-Florence Lemasson.

Alice Butaud et François Ravard ont remporté la Pépite fictions juniors avec "Les Filles montent pas si haut d'habitude".

Dans la BD, le jury a couronné "Nowhere Girl" de Magali Le Huche, sur une fan des Beatles atteinte de phobie scolaire.

Enfin, dans la fiction ados, la Pépite récompense Fabrice Melquiot et Isabelle Pralong pour "Polly", sur un enfant intersexe pour qui les auteurs utilisent les pronoms "il-elle".

Après une édition 2020 centrée autour d'une chaîne de télévision ad hoc, "jusqu'à une semaine avant, on n'était pas sûr de pouvoir ouvrir de cette manière. On a travaillé dur, avec des plans B, pour que ce soit un succès, quoi qu'il arrive", a expliqué à l'AFP la directrice du Salon, Sylvie Vassallo.

"Aujourd'hui on a énormément de plaisir à revoir les enfants, et des groupes, qui reviennent. C'est une reconnaissance pour tous les partenaires, auteurs, éditeurs, libraires, enseignants", a-t-elle ajouté.

Plus de 300 exposants sont présents, et 180 auteurs au programme de conférences, lectures publiques ou signatures. Le thème cette année est "Nous!", qui "invite à penser et jouer collectif".

hh/elc/mpm

ESPRIT HOLDINGS