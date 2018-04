Le Secteur A lance sa tournÃ©e en France... et rÃªve de jouer en Afrique !

C'est la première fois qu'ils seront tous ensemble sur scène ! Une tournée très attendue qui pourrait peut-être aussi passer par l'Afrique francophone prochainement, plusieurs membres du collectif étant originaires de RDC.



Le SECTEUR A, fondé en 1995, est aujourd'hui encore, LE modèle du rap français. En quelques chiffres, c'est pas moins de 6 millions d'albums vendus à travers les productions de plusieurs artistes dont Ministere Amer, Doc Gyneco, Arsenik, Neg' Marrons...



Très influents dans les années 1990, ses membres sont aujourd'hui les auteurs des plus grands classiques du rap français, producteurs et directeurs artistiques.



De "Viens voir le docteur" à "Boxe avec les mots" en passant par "Je zappe et je matte", "Mon papa à moi est un gangster", "Le Bilan", ou encore "Gentleman", "Né ici" ou "Aicha", tous leurs plus grands classiques seront réinterprétés dans un spectacle inédit qui fera le tour des plus grandes salles de France.



LES DATES DE LA TOURNÉE FRANÇAISE



26/04 RENNES LE LIBERTE

27/04 AMNEVILLE LE GALAXIE

02/05 LYON HALLE TONY GARNIER

03/05 TOULOUSE LE ZENITH

04/05 MARSEILLE LE DOME

18/05 BORDEAUX METROPOLE ARENA

19/05 NANTES LE ZENITH

22/05 PARIS ACCORHOTELS ARENA

26/05 ROUEN LE ZENITH

27/05 LILLE LE ZENITH