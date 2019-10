Le sinistre colonel Olrik croqué par un ex-ministre des Affaires étrangères

Le sinistre colonel Olrik, l'aventurier cruel et sans scrupule de "Blake et Mortimer" a vraiment existé. La preuve? Il fait l'objet d'une biographie signée par l'ex-ministre français des Affaires étrangères Hubert Védrine et son fils Laurent.

"Archétype de fiction, emblématique personnage d'une bande dessinée"... Que nenni, répondent, pince-sans-rire, l'ancien porte-parole de l'Élysée et son fils dans "Olrik la biographie non autorisée", un livre savoureux à l'humour "so British" publié mercredi chez Fayard (232 pages, 20 euros).

Olrik a "réellement existé" soutiennent donc mordicus les deux hommes, incollables sur la BD franco-belge et amoureux fous de la "ligne claire".

L'ancien ministre des Affaires étrangères avait déjà eu l'occasion de faire valoir son érudition concernant l'oeuvre d'Edgar P. Jacobs dans un documentaire de Francis Gillery sur Blake et Mortimer réalisé il y a une quinzaine d'années.

Olrik et Jacobs ont lié "un pacte faustien", révèlent Hubert et Laurent Védrine dans leur livre. L'expression n'est évidemment pas due au hasard. Avant de devenir dessinateur, Jacobs aspirait à devenir chanteur d'opéra.

Dans ses Mémoires, "Un opéra de papier" (Gallimard, 1981), il raconte avoir eu cette révélation en assistant à l'âge de 13 ans à une représentation du Faust de Gounod. La brillante biographie que François Rivière et Benoît Mouchart ont consacré à Jacobs s'appelle "La damnation d'Edgar P. Jacobs" (Seuil/Archimbaud, 2003) et la couverture représente le diable (avec la tête d'Olrik!) serrant Faust dans ses bras en lui faisant miroiter le M de "La marque jaune".

Jacobs a vécu sa carrière d'auteur de BD comme une damnation à l'encontre de sa vocation de chanteur lyrique.

Parmi les nombreux tours de force du livre, on retiendra le savoureux dialogue entre Olrik et Edgar P. Jacobs (rapporté par la cuisinière de Jacobs, épiant derrière une porte...). Olrik demande à Jacobs de triompher de Blake et Mortimer dans une de leurs aventures.

"Ce sera difficile, répond Jacobs, vous savez ce que c'est: l'opinion, les éditeurs, ils veulent que les bons l'emportent sur les méchants, sans parler du prestige britannique, de Churchill, etc."

Les clins d'oeil, innombrables, raviront les amateurs de Blake et Mortimer.

- "Une forme de génie" -

On découvre ainsi, une certaine "Mme Autrique", "célèbre voyante, passionnée de bande dessinée" résidant au "266 Chaussée de Haecht à Schaerbeek" à qui les deux Védrine auraient fait appel pour retrouver la trace d'Olrik. Cette adresse est en fait celle de la Maison Autrique, un bijou de l'Art Nouveau, où s'est déroulé au printemps dernier une exposition consacrée à Blake et Mortimer.

Et Olrik puisqu'il est l'objet du livre? On se gardera de tout dévoiler mais l'enquête d'Hubert et Laurent Védrine nous apprend que le scélérat est né au début du XXe siècle sur une île d'Estonie, est passé par la Russie avant de s'installer en Hongrie où il se mit au service de l'amiral Miklos Horthy, prélude à son engagement au sein d'une expédition nazie vers le Tibet...

Hubert Védrine, auteur de nombreux ouvrages de géopolitique ("L'hyperpuissance américaine", "Dans la mêlée mondiale", "Sauver l'Europe"...), s'amuse, avec l'aide de son fils, auteur-réalisateur de films documentaires, à réécrire l'histoire du XXe siècle.

On ne conseille cependant pas aux étudiants d'utiliser la biographie d'Olrik pour réviser leurs examens d'histoire. On y croise des personnages ayant réellement existé, le souvenir de faits historiques avérés... mais tout est de la fiction.

"La police de Dallas détiendrait dans ses archives la preuve d'une rencontre entre Lee Harvey Oswald (l'assassin du président John Kennedy, ndlr) et Olrik en 1962 ou 1963", écrivent les deux compères. Ils ajoutent: "mais ce n'est pas la police la plus fiable du monde!". Histoire de désamorcer leur "révélation".

Les Védrine père et fils ont du mal à cacher une certaine forme d'affection pour ce vilain hors norme.

La lettre que la "fille" d'Olrik adresse aux auteurs est révélatrice. "Même si mon père a fait beaucoup de mal, il ne peut pas avoir fait tout ce qu'on m'a raconté (...) sans posséder un talent incomparable, une forme de génie".

