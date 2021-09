"Le Sommet des dieux", adaptation française sur grand écran d'un manga

"Le Sommet des dieux", roman graphique en cinq tomes du maître japonais Jiro Taniguchi, est adapté au cinéma par le Français Patrick Imbert, parmi les sorties de mercredi.

Ce film d'animation ambitieux restitue l'aspect intimidant de l'ascension de l'Everest, à une époque où les lieux sont bien moins fréquentés qu'aujourd'hui, il y a une trentaine d'années.

Dans de superbes plans, plus dépouillés que le dessin de Taniguchi, le film redonne au plus haut sommet du monde (8.848 m) un aspect vierge qu'il a perdu aujourd'hui.

"C'est cette dimension qui m'a immédiatement frappé: les lieux de l'ascension sont devenus une véritable poubelle. J'ai d'abord voulu le mettre dans le film, et il s'est avéré que c'était hors de propos", dit le réalisateur à l'AFP.

"Le Sommet des dieux" met en scène deux protagonistes passionnés de montagne: un alpiniste surdoué devenu renégat, Habu Jôji, et un photojournaliste qui va le traquer pour décrocher un scoop, Fukamachi.

Les recherches autour de l'ascension du Britannique George Mallory, peut-être la première jamais réussie, en 1924, cèdent peu à peu la place à des questionnements sur le but profond de la conquête des hauteurs.

Taniguchi avait lui-même adapté un roman signé d'un écrivain prolifique, Baku Yumemakura.

"Quand j'ai ouvert le manga je l'ai adoré. Ce n'est pas le thème qui m'a plu, mais les qualités de narrateur de Taniguchi, et la question plus universelle de la quête du sens. La montagne n'en offre qu'une variation", explique Patrick Imbert.

Son souci a été de pousser au maximum le réalisme, que ce soit en dessinant le Népal, Tokyo ou les Alpes françaises.

"Par chance la montagne est une passion très partagée, très documentée. Donc il y a des milliers d'heures de film et des millions de photos. Deux consultants nous ont guidés, dont un du Club alpin français qui nous a montré comment on s'accroche, comment on monte, etc. Pour reproduire exactement le geste, il faut que le dessinateur l'ait vu de ses propres yeux", précise le réalisateur.

Les cinq tomes du manga, qui atteignent 1.500 pages, se sont vendus en français à 380.000 exemplaires au total.

Présent dans la sélection officielle de Cannes 2021, le film a été acheté par la plateforme Netflix, mais pas pour la France ni le Japon.

