Le thriller paranoïaque "Chien 51" pour clore le festival de Venise

Film de clôture de la 82e Mostra, la superproduction française "Chien 51" plonge un casting XXL (Adèle Exarchopoulos, Gilles Lellouche...) dans un Paris futuriste et anxiogène, où le maintien de l'ordre a été sous-traité à l'intelligence artificielle (IA).

"J'avais une forte envie de fiction, parce que mes films précédents étaient inspirés de faits réels", a expliqué samedi aux journalistes le réalisateur Cédric Jimenez, connu pour "BAC Nord" ou "Novembre".

Dans "Chien 51", la capitale française est quadrillée par des check-points policiers qui divisent la ville en couches sociales, de la zone 1 réservée aux nantis à la zone 3, entassement de bidonvilles gangrénés par la criminalité.

Adapté du roman du même nom de Laurent Gaudé qui se déroulait à Athènes, le titre renvoie au matricule "C51" de Zem Brecht (Gilles Lellouche), policier insomniaque relégué dans la zone 3.

Il se trouve chargé d'une enquête sur l'assassinat de l'inventeur d'Alma, une IA surpuissante qui régente l'ordre public avec la bénédiction du ministère de l'Intérieur.

Zem doit faire équipe avec Salia Malberg (Adèle Exarchopoulos), inspectrice de la zone 2, pour élucider un assassinat que les autorités imputent à une organisation clandestine menée par le mystérieux Jon Mafram (Louis Garrel), qui appelle à faire tomber les check-points et à combattre la techno-structure.

"Gilles (Lellouche) est un grand camarade de jeu et de plateau, ça aide à trouver ce duo un peu à la +Training day+, que tout oppose", a estimé Adèle Exarchopoulos samedi.

Dans un Paris qui semble tout droit sorti d'un épisode de la série d'anticipation "Black Mirror", la reconnaissance faciale est partout, le port d'un bracelet d'identification obligatoire et l'IA omnipotente, même si elle n'est pas le sujet principal du film, a insisté le réalisateur.

Entre "Minority Report" pour la dystopie policière et "Mission impossible" pour les scènes d'action, ce film à gros budget dépeint une société déshumanisée.

"Je ne crois pas trop au remplacement de l'humain par l'IA dans l'art", a estimé Cédric Jimenez, qui a concédé avec utilisé l'IA... pour créer la voix de l'IA dans le film, qui doit sortir dans les salles françaises le 15 octobre.

