Le Tibet au coeur du 26e Festival des cinémas d'Asie de Vesoul

Le Festival international des cinémas d'Asie (Fica), plus ancien festival du genre en Europe, célèbrera le Tibet à partir de mardi, même si le chef de file du cinéma tibétain devra rester en Chine en raison de l'épidémie de coronavirus, ont annoncé dimanche les organisateurs.

Jusqu'au 18 février, 90 films provenant de tout le continent asiatique, de la Turquie au Japon, en passant par Israël, l'Inde et la Corée, seront projetés à Vesoul, dont les 17 films en compétition, présentés en premières française ou européenne.

Le Sud-Coréen Jay Jeon, directeur du prestigieux Festival international du film de Busan (Corée du Sud), a accepté au pied levé de prendre la direction du jury international de cette 26e édition. Le président initialement désigné, le cinéaste chinois d'origine tibétaine Pema Tseden étant retenu en Chine en raison de l'épidémie.

Malgré son absence, le travail de Pema Tseden et de ses compatriotes sera mis en exergue à travers une rétrospective de 14 films tibétains réalisés en République Populaire de Chine. "C'est une première mondiale qui nous vient du +Toit du monde+. On n'a jamais fait une rétrospective de cette importance sur ce cinéma qui vient de naître", souligne le créateur et délégué général du Fica, Jean-Marc Thérouanne.

"Il n'existait pas de cinéma tibétain avant que Pema Tseden, qui a étudié le cinéma à Pékin, l'ait créé", remarque-t-il. Le réalisateur a sorti son premier film en 2004 et "s'est entouré d'autres cinéastes qui donnent leur vision d'une société tibétaine ancrée dans la modernité".

Le chef de file du cinéma tibétain a remporté deux Cyclo d'Or, le prix le plus prestigieux décerné par le Fica, pour "Tharlo" en 2016 et, l'an dernier, pour "Jinpa", qui sort en salle en France le 19 février.

Le festival déclinera par ailleurs la thématique "Liberté, égalité, créativité !" avec 24 films illustrant "les difficultés que rencontrent les créateurs pour faire aboutir leur oeuvre (financement, censure...)", note M. Thérouanne.

Un hommage sera également rendu à l'actrice, scénariste et réalisatrice israélienne Ronit Elkabetz, décédée en 2016.