"Le Voyage du Dr Dolittle" prend la tête du box office français

"Le Voyage du Dr Dolittle", nouvelle adaptation des romans "Docteur Dolittle" avec Robert Downey Jr, a pris la tête du box office français, suivi par "Birds of Prey" et "Ducobu 3", selon les chiffres publiés mercredi par CBO Box Office.

Pour sa première semaine en salles, le nouvel opus de la saga "Docteur Dolittle", histoire d'un vétérinaire capable de communiquer avec les animaux, a rassemblé plus de 400.000 spectateurs.

Il est au coude-à-coude avec une autre nouveauté, "Birds of prey (et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn)" de la réalisatrice sino-américaine Cathy Yan, film inspiré de l'univers de DC Comics avec Margot Robbie en tête d'affiche. Ce spin-off de "Suicide Squad" (2016) dépasse lui aussi les 400.000 entrées.

Sur la troisième marche du podium, la comédie française "Ducobu 3" d'Elie Semoun, nouveau volet des aventures de l'élève Ducobu, s'approche quant à lui des 400.000 spectateurs pour sa première semaine en salles.

Il est suivi par le spectaculaire film de guerre du Britannique Sam Mendes "1917", construit comme un unique plan-séquence, qui descend de la deuxième à la quatrième place. A l'affiche dans 748 salles, ce film, qui a triomphé aux Bafta britanniques et reçu trois Oscars, dépasse désormais les 1,7 million d'entrées.

"Bad Boys For Life", blockbuster américain avec Will Smith, troisième volet des aventures des inspecteurs Mike Lowrey et Marcus Burnett, confrontés cette fois-ci à un malfrat albanais, est passé de son côté de la première à la cinquième place, cumulant les 1,3 million d'entrées.

1. "Le Voyage du Dr Dolittle": 416.180 entrées (nouveauté) - Copies: 514

2. "Birds of prey (et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn)": 412.178 entrées (nouveauté) - Copies: 593

3. "Ducobu 3": 399.199 entrées (nouveauté) - Copies: 503

4. "1917" : 279.512 entrées (cumul 4e semaine: 1.723.932) - copies: 748

5. "Bad Boys For Life": 239.166 entrées (cumul 3e semaine: 1.300.197) - Copies: 536

Enquête CBO Box Office pour la semaine du 5 au 11 février