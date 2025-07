L'éditeur Jacques Glénat suspendu de la Légion d'honneur pour six ans

L'éditeur Jacques Glénat, condamné en 2021 à 18 mois de prison avec sursis pour évasion fiscale, a été suspendu pour six ans de l'ordre de la Légion d'honneur et de celui du Mérite, selon deux décrets parus jeudi au Journal officiel.

Le fondateur des Editions Glénat, spécialisées dans la BD, ne peut plus, "pour une durée de six ans", exercer ses "droits et prérogatives attachés à sa qualité de chevalier de la Légion d'honneur", précise le premier décret présidentiel, daté du 8 juillet.

Il est, en outre, privé du droit de "porter les insignes de toute décoration française ou étrangère ressortissant à la grande chancellerie de la Légion d'honneur".

Egalement daté de mardi, l'autre décret lui retire, pour la même durée, "l'exercice des droits et prérogatives attachés à sa qualité de chevalier de l'ordre national du Mérite".

Le code de la Légion d'honneur et de l'ordre national du Mérite prévoit la suspension du port des décorations ou l'exclusion de ces ordres à la suite d'une condamnation.

Jacques Glénat, 73 ans, a été condamné en 2021 par le tribunal correctionnel de Paris pour de l'évasion fiscale révélée par les "Panama Papers", un scandale qui a éclaté au printemps 2016.

Le Grenoblois y figurait pour avoir notamment possédé une société domiciliée aux Seychelles servant à acheter des oeuvres d'art. Il avait préféré la fermer quand les îles Vierges britanniques avaient obligé, en 2014, les sociétés à renseigner les noms de leurs actionnaires.

En 2021, il a "tout à fait" reconnu sa culpabilité pour ces faits de "blanchiment de fraude fiscale aggravée", lors d'une audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Il a également accepté la peine proposée par le parquet national financier (PNF), chargé de l'enquête, à savoir 18 mois de prison avec sursis, 200.000 euros d'amende et la confiscation de 470.000 euros.

Le ministère public avait, à l'époque, évoqué le "schéma frauduleux" et le "montage sophistiqué" mis en place en 1997 par M. Glénat, via "l'interposition de plusieurs sociétés en Belgique puis dans des paradis fiscaux", pour un préjudice total fiscal évalué à 2,2 millions d'euros.

Jacques Glénat a été fait chevalier de la Légion d'honneur en 2018 sous la présidence d'Emmanuel Macron.