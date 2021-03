Légende de la danse, Patrick Dupond parti rejoindre les "étoiles"

Il était le danseur classique français le plus connu du grand public: Patrick Dupond, ancien danseur étoile de l'Opéra de Paris et star de la danse, est décédé vendredi à l'âge de 61 ans, à la suite d'une "maladie foudroyante".

"Patrick Dupond s'est envolé ce matin pour danser avec les étoiles", a affirmé à l'AFP sa collaboratrice Leïla Da Rocha. "Il est décédé à la suite d'une maladie foudroyante" qui l'a frappé il y a "quelques mois", a-t-elle dit, très émue.

Patrick Dupond était l'une des plus grandes étoiles de l'Opéra de Paris et de la danse en France, connu du grand public au-delà du cercle des amateurs de ballet.

L'annonce de sa mort a créé une onde de choc chez ses anciens collègues et dans le monde de la culture. Dans un communiqué, l'Opéra de Paris a fait part de son "émotion" et de sa "profonde tristesse" après la disparition du danseur. "Sa personne et son nom resteront attachés à un pan de l'histoire de l'institution".

"Trop jeune pour mourir", a réagi l'ancienne danseuse étoile de l'Opéra Marie-Agnès Gillot sur Instagram. "Merci d'avoir brillé si fort", a écrit sur le même réseau le danseur étoile de l'Opéra Hugo Marchand.

Quant au danseur bordelais Marc-Emmanuel Zanoli, il a affirmé que l'ex-étoile "a été pour beaucoup d'entre nous une quête", inspirant des générations de danseurs.

- Blessure profonde -

Patrick Dupond trouve sa voie très jeune dans la danse classique après s'être essayé, en vain, au football et au judo.

Max Bozzoni, ancien danseur à l'Opéra de Paris et professeur de ballet, sera son "professeur à vie", jusqu'à sa disparition en 2003.

Sacré à 21 ans étoile de l'Opéra, il a longtemps été l'enfant chéri de l'institution. A 31 ans, après un passage à Nancy à la tête du Ballet français, il succède au légendaire Rudolf Noureev à la direction de la danse de l'Opéra et de 1990 à 1995, il cumule les fonctions de patron et de danseur, avant de redevenir étoile.

En 1997, c'est le drame: il quitte "la maison" après son licenciement, il avait accepté, sans l'accord de son employeur, de siéger au jury du festival de Cannes. Il sera dédommagé en cassation mais son départ restera une blessure profonde.

Ses qualités d'acteur séduisent les plus grands chorégraphes, de Roland Petit à Maurice Béjart qui créent pour lui. Charismatique et spontané, il draine les foules lors de ses tournées à l'étranger, notamment aux Etats-Unis et au Japon.

- Sauvé par la danse -

En 2000, il est victime d'un grave accident de voiture. Son corps est brisé par 134 fractures et les médecins lui annoncent qu'il ne dansera plus.

"La danse m'a donné un cadre et une liberté, le moyen d'exister de la belle façon, faisant du bien et échappant à tous les pièges. Maintes fois, je suis tombé, la danse m'en a sorti", affirmait-il dans une interview au Figaro en août dernier.

Après avoir tâté du cinéma ("Dancing Machine" avec Alain Delon en 1990), dansé avec les chevaux du Cadre noir, Patrick Dupond est aussi beaucoup apparu sur le petit écran.

Après une participation --"éprouvante", selon ses termes-- dans le programme de téléréalité "La ferme des célébrités" en 2005, il est revenu à la télévision deux ans plus tard comme membre du jury de "La France a un incroyable talent" sur M6.

Il renouvellera l'expérience entre 2014 et 2017 dans "Prodiges" sur France 2 avant de rejoindre le jury de "Danse avec les stars" sur TF1 en 2018. "Tout le monde a le droit de danser, tout le monde peut se dépasser", dira-t-il à l'époque.

Ces dernières années, il s'était installé à Soissons (Aisne), où il avait rejoint l'école de Leïla Da Rocha, avec qui il montait des spectacles mêlant danse classique et orientale. "C'était mon âme soeur", a-t-elle affirmé à l'AFP.