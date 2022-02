Leos Carax remporte le César de la meilleure réalisation pour "Annette"

Leos Carax a remporté vendredi le César de la meilleure réalisation pour son opéra-rock "Annette", avec Marion Cotillard et Adam Driver, sur une musique des Sparks.

Le réalisateur franco-américain de 61 ans est le premier à réaliser avec ce film le doublé César de la meilleure réalisation et Prix de la mise en scène à Cannes, où il était projeté en ouverture du dernier festival.

Artiste secret et tourmenté, le cinéaste ne s'est pas déplacé pour récupérer son prix.

Sa carrière compte seulement six long-métrages, et il a oscillé entre le statut de génie et celui d'ombre, passant par le gouffre financier et la damnation professionnelle des "Amants du Pont-Neuf".

Près d'une décennie après la ballade hallucinée de "Holy Motors", il est revenu avec "Annette", conte onirique porté par Marion Cotillard (une cantatrice de renommée internationale) et Adam Driver (un comédien de stand-up), deux amants passionnés qui vont devenir parents d'une fillette mystérieuse.

Le film, distribué par Amazon et d'abord présenté au Festival de Cannes 2021, a été réalisé sur une idée du duo américain Sparks, figure de la musique alternative depuis les années 1970.

Après ses débuts tonitruants avec "Boy meets Girls" en 1984, puis "Mauvais Sang" deux ans plus tard, ce Jean-de-la-Lune à l'allure toujours juvénile a eu du mal à se défaire des "Amants du Pont-Neuf", film culte et naufrage économique qui lui colle aux semelles depuis 1991.

Il est vrai que l'homme, muré derrière ses lunettes noires, ne verse pas dans le consensuel. Cigarette à la main et voix étranglée, il explique que le cinéma, c'est "faire des films pour des morts qu'on montre à des vivants".