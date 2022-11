Les 13 lauréates du prix Goncourt depuis sa création

Brigitte Giraud, lauréate jeudi du Goncourt, le plus prestigieux prix littéraire francophone, est la 13e autrice à recevoir cette récompense en 120 ans.

L'Académie Goncourt a couronné certaines des romancières les plus célèbres du XXe siècle, comme Simone de Beauvoir ou Marguerite Duras.

Mais d'autres, comme Annie Ernaux, prix Nobel de littérature 2022, ou Marguerite Yourcenar, première femme élue à l'Académie française, ne l'ont jamais obtenu.

Le jury, qui a décerné le prix pour la première fois en 1903, a attendu plus de 40 ans avant de consacrer une femme. Et, il n'en a jamais récompensé plus de deux pendant la même décennie.

Voici la liste des lauréates, avec le titre de leur roman et leur maison d'édition:

1944 - Elsa Triolet, "Le premier accroc coûte 200 francs" (Gallimard)

1952 - Béatrix Beck, "Léon Morin, prêtre" (Gallimard)

1954 - Simone de Beauvoir, "Les Mandarins" (Gallimard)

1962 - Anna Langfus, "Les bagages de sable" (Gallimard)

1966 - Edmonde Charles-Roux, "Oublier Palerme" (Grasset)

1979 - Antonine Maillet, "Pélagie-la-Charrette" (Grasset)

1984 - Marguerite Duras, "L'Amant" (Minuit)

1996 - Pascale Roze, "Le Chasseur Zéro" (Albin Michel)

1998 - Paule Constant, "Confidence pour confidence" (Gallimard)

2009 - Marie Ndiaye, "Trois femmes puissantes" (Gallimard)

2014 - Lydie Salvayre, "Pas pleurer" (Seuil)

2016 - Leïla Slimani, "Chanson douce" (Gallimard)

2022 - Brigitte Giraud, "Vivre vite" (Flammarion)