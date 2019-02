Les 34e Victoires de la musique s'ouvrent sur les notes de Michel Legrand

Les 34e Victoires de la musique se sont ouvertes peu après 21H00 sur quelques notes du compositeur Michel Legrand, disparu le 26 janvier, premier hommage d'une cérémonie qui saluera également la mémoire de Charles Aznavour, Jacques Higelin et Maurane, tous trois disparus en 2018.

La soirée, qui se tient à la Seine musicale devant 5.000 spectateurs, près de Paris, et diffusée simultanément sur France 2 et France Inter, est animée par Daphné Burki. Seront décernés treize trophées au cours d'une soirée qui devrait durer environ trois heures.

Les Victoires les plus attendues sont celles des artistes féminines, que briguent Christine and the Queens, Jeanne Added et Vanessa Paradis, et masculins pour laquelle sont en lice Eddy De Pretto, Etienne Daho et Bigflo & Oli.