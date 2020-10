Les appels se multiplient pour que les librairies puissent ouvrir

Pétition adressée au président Macron, libraires qui se rebiffent, prix littéraires reportés et appels à boycotter Amazon ou la Fnac : les initiatives se multiplient pour soutenir les librairies, fermées pour cause de confinement.

Le journaliste et présentateur de l'émission littéraire de France 5 "La grande librairie" François Busnel s'est fait vendredi le porte-voix du monde culturel en lançant une pétition en ligne pour réclamer la réouverture des librairies. Avec leur fermeture, la France se prive de son "meilleur bataillon pour nous permettre d'affronter l'obscurantisme".

Ces magasins ne font pas partie de la liste des commerces dits "essentiels" autorisés par le gouvernement à rester ouverts durant le confinement. Ils peuvent toutefois effectuer des livraisons ou proposer le retrait de commandes, à la porte du magasin (click and collect).

"Il y a des millions de personnes dans ce pays, et on l'a vu juste après le premier confinement, qui ont envie de lire, qui ont besoin de lire. Fermer les librairies, c'est condamner tout un pan de l'économie culturelle, sans doute à vaciller, pour certains à disparaître", a déclaré François Busnel sur franceinfo.

Sa pétition, mise en ligne dans l'après-midi sur le site change.org par le Syndicat de la librairie française, et adressée au président Macron, compte parmi ses premiers signataires des écrivains, artistes et figures de la culture, comme Joann Sfar, Erik Orsenna, Delphine de Vigan, Renaud Capuçon, Philippe Delerm, l'ex-ministre et éditrice Françoise Nyssen et de nombreux libraires et éditeurs.

- Fermé 15 jours -

Plusieurs personnalités politiques, dont l'ancien président François Hollande, la maire PS de Paris Anne Hidalgo, la présidente Libres (ex-LR) de la région Ile-de-France Valérie Pécresse, ou les ex-ministres de la Culture Jack Lang et Jean-Jacques Aillagon appellent également à laisser les librairies ouvertes, estimant que l'accès à la lecture était aussi essentiel à la Nation que d'autres activités ayant bénéficié de dérogations.

Sur les réseaux sociaux, beaucoup jugeaient injuste que des magasins comme ceux du groupe Fnac-Darty restaient ouverts (et pouvaient donc vendre des livres) sous prétexte qu'ils proposent des équipements et services de réparation informatique nécessaires au télétravail, une activité commerciale qui entre dans les exceptions au confinement.

"On a appris ce matin que la Fnac était ouverte. Ça nous met en colère. Tous nos confrères en librairie indépendante sont obligés de fermer. On doit s'organiser différemment alors qu'eux pas du tout", a témoigné auprès de l'AFP Manon Malleret, de la librairie Terra Nova à Toulouse.

La polémique a pris de l'ampleur, jusqu'à un communiqué de Fnac-Darty, en fin d'après-midi. "Face au constat de l'impossibilité d'une ouverture de l'ensemble des acteurs de la vente de livres", le groupe ferme "l'ensemble des rayons culture" dans les Fnac pour les 15 prochains jours.

Et le gouvernement a annoncé en début de soirée la fermeture temporaire, "dès ce soir", des rayons livres et culture des grandes surfaces alimentaires et spécialisées, par "souci d'équité entre grandes surfaces et les librairies indépendantes".

Amazon est également dans le collimateur des défenseurs des librairies indépendantes. Au-delà des seuls livres, la région Occitanie a lancé une campagne sous le mot clé #DansMaZone, appelant les consommateurs à acheter près de chez eux plutôt qu'en ligne.

- Solidarité -

Des libraires ont décidé de braver le gouvernement. Au Mans, plusieurs sont entrés "en résistance" et une librairie a même ouvert ses portes. "On ne demande pas de rouvrir mais on demande à ce que les autres soient fermés", explique à l'AFP l'un des frondeurs, Samuel Chauveau, de la librairie "Bulle".

"Non seulement la grande distribution en périphérie vend tout ce qu'elle veut, mais les blockbusters, les prix littéraires, arrivent" et seront donc vendus par ces grandes surfaces, ajoute-t-il.

Les prix littéraires justement: plusieurs ont décidé de reporter l'attribution de leurs récompenses, en raison du confinement et par solidarité avec les librairies fermées. C'est le cas du très prestigieux Goncourt, qui ne sera donc pas décerné comme prévu le 10 novembre.

"Dès que ce sera possible, et je souhaite que ce soit le plus tôt possible, nous verrons s'il est possible d'adapter le dispositif", a pour sa part déclaré le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, interrogé sur le sujet.