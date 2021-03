Les auteurs de livres mécontents de leur part du gâteau (sondage)

Les auteurs de livres sont souvent mécontents de la part qui leur est réservée, qui se monte à quelque 8% du prix hors taxe en moyenne, révèle une étude publiée mardi par deux organisations représentatives.

Ce "baromètre des relations éditeurs/auteurs" est réalisé tous les trois ans par la Société civile des auteurs multimédia (Scam) et la Société des gens de lettres (SGDL).

Depuis l'enquête précédente, 52% des sondés déclarent que leur situation financière s'est détériorée.

"Une situation matérielle qui se dégrade, une rémunération toujours à la peine, des à-valoir réduits à peau de chagrin, et un manque de transparence persistant sur la reddition des comptes... Des résultats préoccupants pour la profession", résume la Scam dans un communiqué.

De ce fait, "31% des auteurs et autrices déclarent avoir des relations non satisfaisantes, voire conflictuelles avec tous leurs éditeurs (+6 points par rapport à 2018) et un tiers également estime que cette relation s'est détériorée depuis trois ans".

La majorité d'entre eux (59%) "disent avoir déjà écrit à leur éditeur pour réclamer le paiement de leurs droits", déplorent les deux organisations, pourcentage "en baisse" (-5 points) mais "extrêmement élevé".

Or, ces droits sont souvent modestes. Pour les éditions papier, ils représentant 8,2% du prix hors taxe en moyenne (+1 point par rapport à 2018, soit 1,55 euro sur un livre vendu 20 euros). Le numérique paie mieux: 11,4% en moyenne, mais moins de 10% la moitié du temps.

En fonction du genre du livre, de l'éditeur et bien sûr de la notoriété de l'auteur, ce pourcentage varie fortement. Une élite de 2% des écrivains en littérature générale perçoit des droits supérieurs à 20%, mais à l'inverse 11% n'ont que des miettes: moins de 5% du prix.

Le livre jeunesse est le moins rémunérateur, avec 38% d'auteurs qui touchent moins de 5%.

Autre problème soulevé: un manque de transparence, sur les chiffres de ventes (50% qui s'en plaignent), la mise au pilon (27%) ou encore d'éventuelles traductions (16%).

L'enquête synthétise les réponses de 1.086 auteurs, dont une majorité (53%) âgés de 51 à 70 ans, 58% de femmes, et deux tiers qui "ont un autre métier".