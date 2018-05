Les auteurs se mobilisent pour dÃ©noncer leur prÃ©caritÃ© Ã©conomique

Les auteurs du secteur du livre se sont réunis mardi à Paris à l'occasion des premiers "Etats généraux du livre" pour dénoncer "les réformes sociales et fiscales" du gouvernement qui risquent de les placer dans "une situation d'extrême fragilité".

La réunion placée sous la houlette du Conseil permanent des écrivains (CPE), organisme qui rassemble l'ensemble des organisations représentant les auteurs du livre, s'est déroulée avec trois chaises vides portant les noms du président de la République, du Premier ministre et de la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, elle-même issue du monde l'édition.

Les auteurs s'inquiètent notamment de la hausse de la CSG (passée de 7,5% à 9,2% depuis le 1er janvier) qui a entraîné une perte de leur pouvoir d'achat et de la réforme de leur régime social.

"Les réformes sociales et fiscales envisagées par le gouvernement vont placer les auteurs du livre dans une situation d'extrême fragilité", ont estimé les auteurs dans une pétition mise en ligne par #auteursencolère.

Parmi les signataires figurent les Académiciens Florence Delay et Patrick Grainville mais aussi les prix Goncourt Alexis Jenni, Lydie Salvayre, Jean Rouaud et Pierre Lemaître, le professeur au Collège de France Antoine Compagnon ou encore Annie Ernaux. Au total, plus de 27.000 auteurs avaient signé cette pétition mardi après-midi.

Selon le CPE, 41% des auteurs considérés comme professionnels gagnent aujourd'hui moins que le SMIC.

"À l'heure où la création est portée en étendard national, où la lecture et l'éducation artistique et culturelle sont des priorités politiques, comment le gouvernement peut-il laisser les auteurs du livre dans une situation d'extrême gravité, sans que nos spécificités et celles du monde du livre soient prises en considération?", s'interrogent les auteurs.

Une réunion a eu lieu le 17 mai entre le bureau du CPE et Françoise Nyssen pour discuter des modalités de mise en oeuvre des réformes sociales et fiscales programmées au 1er janvier 2019.

La ministre a assuré les auteurs de sa volonté de compenser la CSG et annoncé une réunion de concertation avec la direction de la sécurité sociale et le ministère de la Culture le 21 juin concernant la réforme du régime social des auteurs.

"Le CPE se réjouit de voir enfin s'ouvrir la concertation promise", a indiqué l'organisme dans un communiqué. "Mais de nombreuses promesses déçues lui inspirent la plus grande prudence. Il faudra cette fois-ci que les faits prouvent rapidement que cette concertation est effective et attentive à tous les impacts des réformes sur la vie réelle des auteurs", a ajouté le CPE.