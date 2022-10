Les "Avengers" s'invitent dans la bataille présidentielle brésilienne

Les stars d'Hollywood qui interprètent les "Avengers", groupe de super-héros de la franchise Marvel, ont pris la parole vendredi sur les réseaux sociaux pour appeler les Brésiliens à se rendre aux urnes ce dimanche pour voter aux élections présidentielles.

"La faim au Brésil n'est pas une fiction, mais elle peut prendre fin. Écoutez nos frères, votez dimanche prochain", a tweeté l'acteur Samuel L. Jackson, qui incarne le personnage de "Nick Fury" dans les films Marvel.

L’acteur américain répondait à un tweet de l'humoriste brésilien Fabio Porchat, qui demandait aux Avengers de l'"aide" dans la course pour le palais présidentiel du Planalto.

Dimanche, le Brésil devra choisir entre l'ancien président Luiz Inacio Lula da Silva, 77 ans, en tête selon les sondages et vainqueur du premier tour, et le président actuel, le conservateur Jair Bolsonaro, cible de nombreuses critiques à l'international pour avoir soutenu l'exploitation des minerais et du bois en Amazonie.

"Ici, les méchants sont des sacs de courses vides, des armes qui arrivent dans les écoles, le manque de médicaments dans les pharmacies..... C'est un travail de super-héros. Est-ce que quelqu'un m'entend ?" a écrit l'humoriste, qui a déclaré son vote pour Lula.

“Au rapport !”, a répondu Samuel L. Jackson en portugais suivis du hashtag #tousleshérosneportentpasdecape, en appelant ses camarades ‘Avengers’ à se joindre à lui.

Iron Man, Thor, Hulk et Wong ont rapidement répondu à l'appel.

"Nous sommes avec vous dans cette mission", a répondu en portugais Chris Hemsworth sur Twitter à Juliette, une célébrité brésilienne. "Avengers brésiliens, ce dimanche, vous êtes tous dignes de voter, quelque chose de plus puissant que n'importe quel marteau", a ajouté l'acteur de Thor.

"En ayant accès à une éducation de qualité, chaque enfant peut s'inventer un avenir meilleur. N'attendez pas cela. Votez pour cela", a tweeté l’acteur d’Iron Man, Robert Downey Jr, également en portugais, en interaction avec la célèbre personnalité de télévision brésilienne, Luciano Huck.

"Nous sommes unis contre l'oppression !" a ajouté Benedict Wong, l'acteur britannique qui donne vie à Wong.

"La vraie science nous rend plus forts, comme le prouve Bruce Banner", a écrit Mark Ruffalo, en référence à son personnage de Marvel.

"S'il vous plaît, votez dimanche pour des esprits courageux et ouverts et pour des familles fortes et en bonne santé", a ajouté Ruffalo, qui, avant le premier tour, a appelé les Brésiliens à voter pour l'ancien président Lula pour aider à lutter contre le changement climatique.