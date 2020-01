Les "bad boys" Will Smith et Martin Lawrence en tête du box office nord-américain

Non vous n'êtes pas revenus dans les années 1990, et pourtant les "Bad Boys" Will Smith et Martin Lawrence et un nouveau Docteur Dolittle sont bien dans le trio de tête du box-office nord-américain, selon les chiffres définitifs publiés mardi par la société spécialisée Exhibitor Relations.

Pour sa sortie en salle, "Bad Boys for Life", troisième opus de la célèbre saga policière, a encaissé 73 millions de dollars au Canada et aux Etats-Unis, grâce à une recette apparemment indémodable: vannes bien senties entre les deux compères Will Smith et Martin Lawrence, agrémentées d'explosions spectaculaires.

A l'inverse de ses deux grands frères "Bad Boys" (1995) et "Bad Boys 2", tous deux réalisés par Michael Bay, cette suite est l'oeuvre des Belges Adil El Arbi et Bilall Fallah.

Le long-métrage devance le spectaculaire film de guerre de Sam Mendes "1917", l'un des favoris pour les Oscars avec dix nominations, qui a encaissé 26,9 millions de dollars de vendredi à lundi, jour férié dédié à Martin Luther King aux Etats-Unis.

En troisième place du classement figure un autre film au gout de déjà-vu, non pas une suite mais un remake: "Dolittle", l'histoire de ce docteur capable de communiquer avec les animaux. Après Rex Harrison dans la version de 1967 et Eddie Murphy dans celle, plus connue, de 1998, c'est cette fois Robert Downey Jr. qui incarne le bon docteur.

Réalisé par Stephen Gaghan, cette nouvelle version a amassé 28,3 millions de dollars pour son premier (long) week-end d'exploitation.

Derrière lui on retrouve "Jumanji: Next Level", avec 12,6 millions de dollars sur quatre jours, et "Star Wars: L'ascension de Skywalker" qui marque le pas avec "seulement" 10,6 millions ce week-end. Le dernier volet de la saga entamée en 1977 a désormais dépassé le milliard de dollars de recettes mondiales.

Voici le reste du Top 10:

6. "Les Filles du Docteur March": 8,2 millions

7. "La voie de la justice": 7,5 millions de dollars

8. "A couteaux tirés": 5,3 millions

9. "Like a Boss": 4,,8 millions

10. "La Reine des Neiges 2": 5,3 millions