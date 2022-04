"Les Bad guys" arrachent la tête du box-office nord-américain

Le film d'animation "Les Bad guys" a décroché la tête du box-office nord-américain pour sa sortie en salles, selon des chiffres provisoires publiés dimanche par le cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Les animaux hors-la-loi cherchant tant bien que mal à devenir gentils, mis en scène par Dreamworks Animations, ont enregistré 24 millions de dollars pour leur premier week-end d'exploitation au Canada et aux Etats-Unis.

La deuxième place du podium est revenue à "Sonic 2", avec 15,2 millions de dollars récoltés.

Dans cette suite des aventures du hérisson bleu, Jim Carrey reprend son rôle du méchant et moustachu docteur Robotnik, qui veut -- tout simplement -- détruire l'humanité, à moins que Sonic ne l'en empêche...

Tombé de la première position la semaine passée à la troisième: le dernier opus de la série des Animaux fantastiques, "Les secrets de Dumbledore".

Ce nouvel épisode de la saga dérivée du monde d'Harry Potter, centré sur la lutte d'Albus Dumbledore (Jude Law) contre le maléfique Gellert Grindelwald, joué par Mads Mikkelsen en remplacement de Johnny Depp, a engrangé 14 millions de dollars pour sa deuxième semaine d'exploitation.

A la quatrième place, le film d'aventures "The Northman", réalisé par Robert Eggers, a récolté 12 millions de dollars pour sa sortie.

Ce long-métrage, dans lequel jouent Alexander Skarsgard et Nicole Kidman, relate la quête d'un prince nordique pour venger la mort de son père.

Pour compléter le top 5, "Un talent en or massif", avec Nicolas Cage, a engrangé quelque 7,2 millions de dollars pour sa première semaine d'exploitation.

Voici le reste du top 10:

6. "Everything Everywhere All at Once" (5,4 millions de dollars)

7. "Le Secret de la cité perdue" (4,4 millions)

8. "Father Stu" (3,3 millions)

9. "Morbius" (2,3 millions)

10. "Ambulance" (1,8 million)