Les "beautés cachées" de Bruxelles, une BD à mi-chemin entre livre d'art et guide touristique

Partir traîner dans Bruxelles à la découverte des "beautés cachées" de son architecture: voilà le programme proposé par François Schuiten et Benoît Peeters dans une BD qui tient autant du livre d'art que du guide touristique, sortie mercredi.

Dans "Bruxelles, un rêve capital" aux éditions Casterman, le dessinateur belge et l'auteur français, duo à l'origine de la série "Les Cités obscures" (1,3 million d'exemplaires vendus en français), invitent à une longue promenade dans la capitale belge, surtout sur les grandes avenues à l'extérieur du centre-ville.

Pour admirer le Palais Stoclet, achevé en 1911, qui préfigure l'Art déco, la maison Autrique du maître de l'Art nouveau Victor Horta à Schaerbeek, ou découvrir celle où vécut longtemps le peintre René Magritte à Jette, davantage encore en périphérie.

Tout le "potentiel" de Bruxelles ne se résume pas à la Grand Place et au Manneken Pis, aux chocolatiers ou aux brasseries du centre, ironise le tandem franco-belge lors d'une rencontre avec l'AFP.

"C'est une ville faite de beautés dispersées", assure Benoît Peeters. "Et parfois on insiste trop sur les défauts urbains, les destructions, on ne dit pas à quel point c'est une ville verte, avec de grands jardins cachés un peu partout".

L'album fourmille de dates et de détails historiques. Ses chapitres, sur des monuments, personnalités ou moments clés, permettent d'aborder les principales étapes de la transformation du paysage urbain.

L'exposition universelle de 1958 donne naissance à l'Atomium, et à la même époque le choix de Bruxelles comme siège des institutions européennes va profondément bouleverser les abords du Parc du Cinquantenaire.

La parole est aussi donnée à des figures du monde littéraire et artistique qui ont séjourné à Bruxelles : Baudelaire, Hugo, Verlaine ou encore Auguste Rodin qui dit avoir passé des "journées entières" dans la grande forêt qui borde la partie sud de la ville.

"Quels beaux jours de pensées et de silences j'ai passés dans cette forêt de Soignes !", écrit à la fin de sa vie le sculpteur qui a eu des ateliers à Ixelles et Etterbeek.

Pour François Schuiten, le livre propose de "jouer un peu avec la ville, s'amuser à chercher des zones cachées et mystérieuses". "C'est une ville qui n'est pas évidente au premier abord, c'est pour ça que je la dessine depuis 40 ans sans tout à fait la comprendre".