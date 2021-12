Les bibliothèques publiques consacrées dans la loi

Le Parlement a adopté définitivement jeudi, par un ultime vote du Sénat, une proposition de loi PS, soutenue par le gouvernement, visant à consacrer dans la loi les quelque 16.500 bibliothèques publiques, "premier équipement culturel" de France.

Le texte initié par la sénatrice socialiste Sylvie Robert inscrit dans le code du patrimoine les missions et grands principes qui régissent les bibliothèques municipales et intercommunales: liberté et gratuité d'accès, neutralité du service public et pluralisme des collections.

Il pose qu'elles "ont pour missions de garantir l'égal accès de tous à la culture, à l'information, à l'éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loisirs ainsi que de favoriser le développement de la lecture".

Les députés ont ajouté qu'elles "participent à la diffusion et à la promotion du patrimoine linguistique", en référence aux langues régionale, et qu'elles "contribuent à la réduction de l'illettrisme" (7% de la population adulte) et de "l'illectronisme" (incapacité à se servir d'outils informatiques courants, 17% de la population).

Le texte indique encore que les collections des bibliothèques publiques "doivent être exemptes de toutes formes de censure idéologique, politique ou religieuse ou de pressions commerciales".

Il a été adopté à l'unanimité en deuxième lecture par les sénateurs en commission, conformément à la procédure de législation en commission. Son adoption sans modifications par rapport au texte de l'Assemblée, entérinée jeudi par un vote une nouvelle fois unanime dans l'hémicycle, "ouvre la voix à une promulgation rapide", s'est réjouie Mme Robert.

C'est "le premier grand texte régissant les modalités de fonctionnement et surtout les valeurs" de ces établissements fréquentés par près de 12 millions d'usagers, s'est-elle félicitée.

Les bibliothèques "ne sont plus seulement un lieu de savoir et d'étude, elles ont une vocation sociale", a souligné Elsa Schalck (LR).

"A l'heure de la prépondérance du numérique, de l'impérialisme abêtissant des plateformes (...), il est réjouissant de constater la grande santé des bibliothèques", a renchéri Pierre Ouzoulias (CRCE à majorité communiste).

"La culture en général est un rempart contre tous les délires que certains distillent dans notre pays (...) et dans la culture, la question du livre a toujours été symbolique, les fascistes ont d'abord commencé à brûler les livres", a déclaré David Assouline (PS).

Pour la ministre de la Culture Roselyne Bachelot, la proposition de loi de Mme Robert "vient très justement compléter l'action engagée depuis 2017 en faveur des bibliothèques sous l'impulsion du président de la République qui en avait fait un des actes forts de son programme".