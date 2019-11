"Les Bronzés font du ski" en dix répliques cultes

Voici dix répliques cultes du film "Les Bronzés font du ski", sorti il y a 40 ans, en novembre 1979:

- "Ecoute Bernard, je crois que toi et moi on a un peu le même problème, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est: oublie que tu n'as aucune chance, vas-y, fonce! On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher" (Michel Blanc, dans le rôle de Jean-Claude Dusse, à Gérard Jugnot, dans celui de Bernard)

- "Vous avez de la pâte? Vous avez du suc'? Alors avec la pâte vous faites une crêpe, et puis vous mettez du suc' dessus!" (Bruno Moynot dans le rôle de Gilbert Seldman, à Marie-Anne Chazel alias Gigi, qui travaille dans une crêperie)

- "Quand te reverrai-je, pays merveilleux, où ceux qui s'aiment, vivent à deux..." (Jean-Claude Dusse chantant sur un télésiège où il est bloqué pour la nuit)

- "Excusez-moi, mais vous êtes en train d'uriner sur ma voiture" (Bruno Moynot, jouant Gilbert Seldman, à Gérard Jugnot, dans le rôle de Bernard)

- "Moi j'ai acheté cet appartement du 15 au 30, si tout le monde dépasse d'une demi-journée, qu'est-ce qu'il se passe? L'année prochaine, je skie au mois de juillet" (Bernard au locataire précédent de son appartement)

- "Copain c'est son nom. On l'a appelé comme ça, Copain comme cochon..." "Mais bouffez-le, votre cochon!" (Jérôme, médecin généraliste joué par Christian Clavier, et un couple qui lui amène un cochon à soigner)

- "Monsieur Dusse, ce qui ne va pas, c'est le planter du bâton" "Je vais te le planter le bâton, moi!" (Le moniteur de ski et Jean-Claude Dusse)

- "Je sais pas ce qui me retient de te casser la gueule! La trouille non? Ouais, ça doit être ça..." (Michel Blanc et Thierry Lhermitte, alias Popeye)

- "Ça veut dire qu'éventuellement, si vous étiez au bout du rouleau, on pourrait envisager de conclure?" (Jean-Claude Dusse à Nathalie - Josiane Balasko - et Gigi, quand ils attendent les secours dans la montagne)

- "C'est quoi les petits trucs blancs dedans?" "Ça, c'est les vers. Ben oui, comme ça il y a de la viande aussi" "Je suis végétarien!" (Jean-Claude Dusse et les montagnards qui leur font goûter une spécialité locale, la fougne)