Les Castells, tours humaines, symboles de la culture catalane

Les hommes en bas, les femmes au-dessus, les enfants au sommet du Castell: une tour humaine de 8 mètres de haut se forme, et se défait, en quelques minutes, une tradition catalane qui allie "force, équilibre, courage et bon sens", selon leur devise.

Vêtus d'un pantalon blanc, d'une chemise verte, les lombaires tenues par une large ceinture noire, les Castellers del Riberal serrent les dents, tanguent parfois mais le solide alignement permet à Ilyess Jorio, 9 ans, de grimper, de s'immobiliser au sommet de la formation de sept niveaux et de tendre un bras en signe de victoire.

Sans fanfaronner, le garçon coiffé d'un casque blanc parsemé de trèfles à quatre feuilles se dit "fier" d'avoir endossé le rôle d'"Enxaneta" et d'avoir apporté la dernière touche, "grâce aux autres", relativise-t-il. Son père Ali Jorio, Marocain et "Catalan d'adoption", l'embrasse pour le féliciter.

Un Castell - une tour humaine - se forme à la feria de Millas, dans les Pyrénées-Orientales, le 5 août 2023 AFP

"C'est très technique, on répète deux fois par semaine. Ca demande beaucoup d'entraînements pour donner de la confiance aux enfants qui couronnent le travail du groupe", met en avant Hervé Pi, le fondateur des Castellers del Riberal, principal groupe dans la partie française de la Catalogne.

En famille

Les Castellers, c'est souvent une affaire de famille. Sa fille Laura est depuis quatre ans la "Cap de colla", la cheffe de la troupe. Et les parents du jeune Ilyess sont également des piliers du groupe.

Un Castell - une tour humaine - formé lors de la feria de Millas, dans les Pyrénées-Orientales, le 5 août 2023 AFP

"Les Castells, c'est un symbole de la culture catalane. C'est une façon de célébrer cette identité et de normaliser l'usage du catalan. Et de dire la force du groupe, en brassant les générations", met en avant Laura Pi, 34 ans, qui lance toutes les consignes en catalan.

A la Feria de Millas, près de Perpignan, le premier week-end d'août, Laura, qui porte la chemise verte depuis l'âge de 8 ans, a rassemblé 107 membres de l'association, de 6 à 70 ans.

Les plus gaillards se placent à la base. A chaque niveau, les Castellers forment un cercle en se tenant par les épaules.

Autour du Castell, la "pinya" agrippe fesses et jambes des deux premiers niveaux pour assurer la solidité de la formation et amortir une éventuelle chute. "La pinya, c'est la garantie, l'assurance tous risques", souligne Henri Pi.

Une plaque commémorative des "Castells" installée à Millas, dans les Pyrénées-Orientales, le 5 août 2023 AFP

"On a moins de blessés qu'au foot", dit-il, soucieux de tordre les idées reçues sur le danger de la discipline.

Boom des JO-1992

Dans la foule qui assiste à la démonstration, Régis Barnole, 65 ans, savoure l'instant: "C'est un spectacle impressionnant. Et ça permet de faire vivre et perdurer la catalanité".

La tradition des Castells, inscrite par l'Unesco au patrimoine immatériel de l'humanité, est apparue à la fin du XVIIe siècle à Valls, petite ville à 100 km de Barcelone, où elle oppose citadins et ruraux.

La grande démonstration de Castells lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Barcelone en 1992 a ravivé cette tradition, fragilisée pendant la dictature de Franco.

Des "Castellers" espagnols à la feria de Millas, dans les Pyrénées-Orientales, le 5 août 2023 AFP

Créée en 1997 dans cette dynamique, à Baho, près de Perpignan, la troupe des Castellers del Riberal compte 120 adhérents. "On a des Catalans bien sûr, mais c'est très ouvert, cette année on avait un Ch'ti, des Parisiens, un Malien et un Afghan".

"C'est un étendard, un marqueur de la culture catalane. En Catalogne nord (Pyrénées-Orientales, ndlr), ça a du succès. C'est une manière de s'intégrer dans la culture locale catalane", souligne Ala Baylac Ferrer, directeur de la faculté de catalan à l'Université de Perpignan.