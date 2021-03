Les Césars sacrent deux meilleurs espoirs noirs, une première

La 46e cérémonie, qui s'est ouverte hier soir à l'Olympia sous strict protocole sanitaire alors que les salles de cinéma sont toujours fermées, a sacré Jean-Pascal Zadi et Fathia Youssouf.

Le premier, meilleur espoir masculin, est l'auteur, réalisateur (avec John Wax) et acteur principal de "Tout simplement noir", une comédie qui s'attaque aux clichés racistes. Cet ovni cinématographique qui, selon lui, parle "avant tout d'humanité" a cartonné sur les écrans entre les deux confinements.

"Chaque génération doit trouver sa mission, l'accomplir ou la trahir", a déclaré Jean-Pascal Zadi en recevant son prix, citant le penseur du post-colonialisme Frantz Fanon.

"Je remercie tous ceux qui ont ouvert la brèche avant moi"@JeanPascalZadi, Meilleur espoir masculin ("Tout simplement noir") #César2021 pic.twitter.com/YHlqQQEBpY — CANAL+ (@canalplus) March 12, 2021

Un discours applaudi sur les réseaux sociaux par l'acteur Omar Sy et la journaliste et écrivaine Rokhaya Diallo qui félicite l'acteur "pour ce prix mérité et pour ce discours éminemment politique qui rappelle en citant Franz Fanon que l’égalité est la mission de tou.te.s.".

Pour les César, institution-phare du cinéma français longtemps minée par les accusations d'entre-soi et d'opacité, qui avait fini de faire naufrage l'an dernier lors du couronnement de Roman Polanski, cette nomination est très symbolique.

D'autant qu'elle est venue juste après celle de Fathia Youssouf, couronnée à seulement 14 ans, pour "Mignonnes", un film sur l'adolescence à Paris, entre traditions d'une famille polygame sénégalaise et réseaux sociaux. Une récompense applaudie par la ministre française Elisabeth Moreno, chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances.

Président de la cérémonie, l'acteur Roschdy Zem avait auparavant ouvert les festivités en soulignant que "le métier change". "Les règles du jeu changent, non pas pour que le jeu s'arrête, mais pour jouer à égalité cette fois", avait-il déclaré.