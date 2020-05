Les chaînes de télé rendent hommage à Guy Bedos

Les chaînes de télévision bousculent leurs programmes pour rendre hommage à l'humoriste Guy Bedos, décédé jeudi à l'âge de 85 ans.

France 3 diffusera vendredi soir en prime time le documentaire "Guy Bedos en toute liberté" réalisé en 2004 par Mireille Dumas. "De +Bonne fête Paulette+ à la +Drague+, avec l'irrésistible Sophie Daumier, sans oublier sa fameuse +Revue de presse+ décapante qui n'épargne aucun politique, ce film offre tous ses sketches cultes mais aussi des +perles+ de son répertoire et des images inédites", précise France Télé.

Samedi à 16H10, TF1 rediffuse "Fais moi une place : Guy Bedos", documentaire d'Alessandra Sublet qui s'est rendue en Corse à la rencontre de Guy Bedos en 2014.

"Durant une semaine, entre confidences et leçon d'écriture avec celui qui s'est attaché à faire rire la France plus de 50 ans, l'animatrice découvre la montagne Corse en suivant le parcours d'une via ferrata en compagnie de Victoria, la fille de Guy", détaille TF1.

Dimanche, France 5 propose à 17h30 "Guy Bedos, un rire de résistance", un documentaire de 2009: "En Corse ou à Paris, chez lui ou au théâtre, Guy Bedos revenait dans ce film sur le souvenir de ses parents, de son Algérie et de la guerre qu'il n'avait pas voulu faire. (...) Ce film rend hommage à l'homme et à l'artiste et donne à découvrir un homme complexe tel qu'on ne l'avait jamais vu", précise la chaîne.