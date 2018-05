Les ChorÃ©gies d'Orange "Ã©largit son public" pour continuer d'exister

Ballet, cinéma : le nouveau directeur des Chorégies d'Orange, Jean-Louis Grinda, élargit l'offre artistique du plus ancien festival lyrique de France, en difficultés financières, "pour (y) attirer un public plus large", a-t-il déclaré vendredi lors d'une conférence de presse à Paris.

"Il est grand temps pour les Chorégies d'Orange de prendre un nouvel envol et de proposer de nouvelles aventures lyriques, chorégraphiques ... et autres", a déclaré Jean-Louis Grinda. Le festival, à la santé financière fragile, a été sauvé in extremis en avril par les collectivités publiques.

Outre les opéras habituels, le directeur a voulu "faire revenir la danse qui avait disparu depuis près de 30 ans". Au programme, "La Flûte enchantée" par le Béjart Ballet Lausanne, qui sera joué le 16 juillet dans le théâtre antique de la ville, qui compte près de 8.300 places.

"L'idée est de faire découvrir le festival à des gens qui aiment la danse, mais ne connaissent pas l'opéra, et de leur donner envie de revenir l'année suivante", a expliqué à l'AFP le directeur, qui est à la tête du festival depuis deux ans, mais dont la programmation 2018 est "pour la première fois, de son entière responsabilité".

Ouverture également du côté du cinéma, avec la projection du film "Fantasia" de Walt Disney, dont la musique sera jouée par l'Orchestre national de Lyon. "C'est un spectacle extrêmement familial (...) qui va attirer de nouveaux arrivants", espère-t-il.

Les Chorégies, qui emploient cinq personnes à plein temps, sont autofinancées à 80% par la billetterie, un niveau très élevé, qui a poussé l'ancienne direction à souvent présenter les mêmes opéras "stars", édition après édition.

"Nous étions arrivés à la fin d'un cycle, il était temps de se renouveler" a affirmé le directeur. Celui-ci a programmé pour 2018 "Mefistofele" de Arrigo Boita, qui n'a pas été joué à Orange depuis 1905.

L'autre opéra proposé est "Le Barbier de Séville", une première aux Chorégies. "Avec cette programmation, je voudrais que le sourire revienne à l'opéra. On n'est pas obligé de ne voir que des drames à l'opéra, on peut également s'amuser", a-t-il-conclu.