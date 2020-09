"Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait": ode à l'inconstance amoureuse

Comment être quelqu'un de bien tout en désirant le cousin de son compagnon ? Peut-on "trahir" ses proches en succombant à ses désirs secrets ? Sans juger, le réalisateur Emmanuel Mouret explore la confusion des sentiments dans une grande fresque sentimentale, en salles mercredi.

Dans "Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait", son dixième long-métrage, le réalisateur d'"Un baiser s'il vous plait" (2007) met en scène plusieurs couples confrontés à des désirs inconciliables.

Daphné (Camélia Jordana), enceinte de trois mois, est en vacances à la campagne avec son compagnon François (Vincent Macaigne). En son absence, elle accueille son cousin Maxime (Niels Schneider) qu'elle n'avait jamais rencontré. L'occasion de se confier sur leurs histoires d'amour passées et présentes... et de se rapprocher.

A 50 ans, Emmanuel Mouret met en scène les cas de conscience de ses personnages tout en leur portant un regard bienveillant.

"J'aimerais que ce film soit une ode à notre inconstance. A une époque où nous sommes constamment, sévèrement, appelés à être cohérents, à mettre en rapport nos paroles et nos actes, je prends le parti de la douceur et de l'indulgence plutôt que celui de l'accusation.", explique-t-il dans les notes d'intention du film.

Dans la continuité de son dernier film "Mademoiselle de Joncquières" (2018), un film d'époque et en costumes, les dialogues sont soignés et très écrits.

Un style désuet qu'il assume et qui, au fil des ans, est devenu sa marque de fabrique. A tel point que la critique cinéphile voit en lui l'héritier d'un Eric Rohmer et d'un Sacha Guitry.

La mise en scène, elle aussi sophistiquée, épouse les désirs et les contradictions des personnages et parvient à les rendre attachants. Très présente, la musique, principalement classique, agit comme une sorte de voix off sentimentale qui guide le spectateur.

Côté casting, pari gagné pour le duo d'acteurs Camélia Jordana, César du meilleur espoir féminin 2018, et Niels Schneider, qui incarnent avec beaucoup de justesse des personnages timides et maladroits.

A l'heure de l'amour 2.0 et des applications de rencontres, Emmanuel Mouret fait le pari (réussi) d'une fresque sentimentale ambitieuse et rafraichissante.