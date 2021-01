"Les choses qu'on dit ...", prix Lumière de la presse internationale

Le réalisateur Emmanuel Mouret a décroché mardi le prix du meilleur film lors de la 26e cérémonie des Lumières de la presse internationale, pour "Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait".

Dixième long-métrage du réalisateur, cette fresque sentimentale met en scène plusieurs couples confrontés à des désirs inconciliables avec notamment Camélia Jordana, Niels Schneider et Vincent Macaigne.

"Pour nous, ce film c'est l'essence du cinéma français, bien fabriqué avec un suspense, des gens qui parlent d'une façon dont personne ne parle dans la vraie vie... A l'arrivée quelque chose de charmant", a commenté auprès de l'AFP la présidente de l'Académie, Lisa Nesselson.

L'Académie des Lumières regroupe 110 correspondants de presse d'une vingtaine de pays qui décernent des prix aux films français depuis 1996, à l'instar, toutes proportions gardées, des Golden Globes hollywoodiens.

Leur palmarès donne parfois un avant-goût de la cérémonie reine du 7e art tricolore, les César, dont la cérémonie est programmée le 12 mars. L'an dernier, les Lumières avaient désigné meilleur film "Les Misérables" de Ladj Li, qui a triomphé également aux César, et remis le prix de la mise en scène pour "J'accuse" à Roman Polanski. En pleine polémique à cause des accusations de viol qui le visent, ce dernier a reçu le même prix aux César.

Parmi les autres lauréats des Lumières, qui se résumaient cette année à une cérémonie retransmise sur Canal + à cause de la crise sanitaire, Maïwenn remporte cette année le prix de la meilleure mise en scène, pour "ADN", son drame tendre et amer sur l'Algérie, la France et la quête des origines.

"Un pays qui se tient sage", réquisitoire du journaliste David Dufresne dénonçant les violences policières est sacré meilleur documentaire.

Trois films font un doublé : "Deux", de Filippo Meneghetti, une histoire d'amour toute en finesse entre deux voisines âgées, choisi pour représenter la France aux Oscars (meilleur premier film et meilleures actrices pour Martine Chevallier et Barbara Sukowa), "Eté 85" de François Ozon (meilleure image et révélations masculines pour Félix Lefebvre et Benjamin Voisin) et "Josep" d'Aurel (meilleur films d'animation et meilleure musique).