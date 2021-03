"Les cinémas des cinéastes" : un pan du ciné d'auteur renaît en VOD

Quelque 150 films d'auteur vont être mis en ligne en vidéo à la demande sur la plateforme FilmoTV, qui a annoncé jeudi le lancement d'un label "Cinéma des Cinéastes" insistant sur "l'accompagnement éditorial" des oeuvres.

La plateforme s'est associée pour cette opération avec l'ARP, l'un des principaux collectifs de cinéastes et producteurs indépendants, qui a fondé le Cinéma des Cinéastes, une des salles d'art et essai emblématique de Paris.

"Non seulement on choisit des films, mais on explique aux spectateurs pourquoi ils sont là", a expliqué à l'AFP le fondateur de FilmoTV, Jean Ollé-Laprune.

Des entretiens et tables rondes filmées sont proposés, notamment par les cinéastes Costa Gavras, Cristian Mungiu ou encore Patrice Leconte.

"Un certain nombre de ces films étaient connus, les Bertrand Tavernier, Claude Lelouch, Pierre Jolivet, mais beaucoup d'autres réalisateurs n'avaient pas pensé à metttre leurs films à disposition en VOD et ils étaient un petit peu dans l'oubli", a-t-il ajouté.

FilmoTV est l'une des multiples plateformes vidéos qui se sont crées dans l'ombre des géants américains comme Netflix et Amazon Prime, et ont gagné de nombreux abonnés pendant la crise sanitaire.

Outre FilmoTV, d'autres plateformes se sont lancées sur le créneau de la cinéphilie, avec différents modèles économiques : MK2 Curiosity, Mubi ou encore la Cinetek.

fbe/rh/bow

NETFLIX

AMAZON.COM