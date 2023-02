Les cinémas européens ont rebondi en 2022, Italie et Espagne à la peine

La fréquentation des cinémas européens a rebondi d'environ un tiers sur un an en 2022, mais reste largement inférieure au niveau d'avant la pandémie, selon des chiffres provisoires publiés mercredi par l'organisation professionnelle Unic.

"Comparé avec l'année record 2019, les entrées estimées en 2022 en Europe étaient en repli de 40,3% et les revenus du box-office en repli de 34,4%", a noté l'Union internationale des cinémas dans un communiqué.

En cause: les restrictions liées au Covid qui ont perduré jusqu'en juin 2022 dans certains pays, le faible nombre de sorties de films et l'impact de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Comparé à la cauchemardesque année 2021, les entrées sont toutefois en augmentation d'au moins 36,5% et les revenus du box-office en croissance de 55,6%.

Le rebond sur l'année a été particulièrement marqué dans des pays comme l'Autriche, la République tchèque, la Lituanie et la Slovénie, et les grands marchés comme la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni "continuent de réduire le fossé par rapport aux niveaux pré-pandémiques". A l'inverse, la reprise est "plus lente" en Espagne ou en Italie.

Si le rebond a été tiré par les blockbusters américains comme "Avatar: la voie de l'eau" ou "Top Gun: Maverick", le cinéma national a joué "un rôle clé dans le succès de l'année 2022", selon l'Unic. C'est en particulier le cas en France, avec un cinéma tricolore qui s'arroge 40% du marché et dans une moindre mesure en République tchèque (33%), au Danemark (26%) et en Finlande (25%).