Les descendants de Rilke cèdent leur "trésor" aux archives littéraires allemandes

Les Archives littéraires de Marbach en Allemagne ont acquis des milliers de lettres et livres annotés du grand poète lyrique autrichien Rainer Maria Rilke, qui se trouvaient depuis près de 100 ans aux mains de ses héritiers.

"C'est l'acquisition du siècle", s'est exclamée la directrice des Archives littéraires de Marbach (DLA), Sandra Richter, lors d'une conférence de presse à Berlin.

Elle a refusé de révéler le montant versé par des institutions publiques et des fondations pour cet accord conclu sous le sceau de la confidentialité avec les trois arrière-petites filles du poète.

"A Marbach, (...) ces merveilleux documents d'un des plus grands écrivains et poètes sont entre de bonnes mains. Ce trésor, il va être valorisé, il va être gardé, il va être protégé", a assuré Claudia Roth, ministre de la Culture.

Au total, la succession comprend plus de 10.000 lettres rédigées par l'artiste, environ 8.800 missives de ses correspondants eux aussi en partie célèbres, dont celles de son grand amour, la psychanalyste et femme de lettre Lou Andreas-Salomé, ou encore du poète français Paul Valéry, un de ses amis.

S'ajoutent plus de 470 livres annotés par celui qui fut aussi un grand lecteur et traducteur. Y figurent aussi 131 dessins encore inconnus, et plus de 300 photos de toutes les phases de sa vie, indiquent les Archives.

Ces documents ont été conservés par sa mère puis ses descendants. D'abord sa fille unique Ruth, qui réside à Weimar à l'est de l'Allemagne quand Rilke décède à 51 ans d'une leucémie en Suisse en 1926.

Par crainte d'en perdre la propriété à la création de la RDA communiste en 1949, elle les emportera dans le nord de l'Allemagne.

A sa mort en 1972, son fils les transfèrera dans sa maison à Gernsbach, une petite ville du sud de l'Allemagne, avant qu'elles ne se retrouvent après le décès de ce dernier sous la responsabilité de son épouse, puis de leurs trois filles, qui ont fini par s'en séparer.

"Pour ces trois dames" qui souhaitent rester "à l'écart du public", la vente provoque "un mélange étrange de douleur, car elle se sépare de leur trésor familial, et de reconnaissance" de les savoir entre de bonnes mains, a affirmé leur représentant, Peter Raue.

Autrefois, seuls des chercheurs pouvaient, sur requête, consulter les documents.

Plus pour longtemps puisque les archives veulent les montrer au public via une "grande exposition" à l'occasion du 150e anniversaire de la naissance de Rilke le 4 décembre 2025 et du 100e anniversaire de sa mort, le 29 décembre 2026.

Né à Prague, Rilke est l'un des écrivains de langue allemande les plus connus dans le monde, aux côtés de Goethe, Schiller, Kafka ou encore Thomas Mann.