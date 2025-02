Les discours aux Oscars, entre "merci", références à Dieu et à Steven Spielberg

"Thank you": toujours plus longs, les discours des lauréats aux Oscars, ce sont surtout des remerciements à sa famille, à l'équipe du film, à Dieu ou à une figure du cinéma inspirante.

En amont de la 97e cérémonie des Oscars dimanche, l'AFP a analysé près de 2.100 discours prononcés depuis 1953 par toute personne lauréate d'un Oscar, pour un film en compétition, parlant en son nom propre. Les quelques phrases prononcées dans une autre langue que l'anglais ont été traduites, le plus souvent avec la traduction proposée par les Oscars.

Plus de 80% de ces discours ont été prononcés par des hommes.

Une à 69 phrases

Dans les années 1950, près de 3 phrases en moyenne étaient prononcées par discours. Depuis, leur longueur n'a cessé d'augmenter, atteignant 15 phrases en 2024. Pourtant, les discours interminables sont censés être proscrits : les nommés de l'édition 2025 se sont vu rappeler mardi de ne pas parler plus de 45 secondes en cas de victoire.

Le discours le plus long a été prononcé par Daniel Kaluuya, meilleur acteur dans un second rôle pour "Judas and the Black Messiah" en 2021, avec presque 70 phrases. En 3 minutes 30, il cite une trentaine de personnes, de Dieu à son équipe, en passant par sa famille et "tous ceux que (il) aime, de Londres à Kampala".

A l'inverse, près de 200 orateurs ont choisi la brièveté, en prononçant une seule phrase. Lorsque Charles Brackett, Walter Reisch et Richard Breen remportent en 1954 l'Oscar du meilleur scénario original pour "Titanic", Brackett a juste le temps de prendre la statuette et de glisser un "Thank you" au micro que le trio est déjà dirigé vers l'autre côté de la scène.

Les femmes font les discours les plus longs avec plus de 9 phrases en moyenne, contre 7 pour les hommes. Et ce sont les actrices récompensées pour l'Oscar de la meilleure actrice qui parlent le plus, avec 18 phrases, deux et demie de plus que leurs homologues masculins.

"Thank"

L'incontournable d'un discours de remerciements est naturellement… un remerciement. Le mot "thank" est présent dans près de 95% des discours analysés.

Parmi ceux qui ne disent pas "merci", certains expriment leur "gratitude", comme Vincente Minnelli en 1959 lorsqu'il reçoit l'Oscar du meilleur réalisateur pour "Gigi". D'autres, comme Arthur Harari, sacré en 2024 avec Justine Triet pour le scénario d'"Anatomie d'une chute", laissent une fois sur scène les remerciements à leur co-recevant.

L'actrice américaine reçoit l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans "A l'ombre de la haine" le 24 mars 2002 au Kodak Theatre à Hollywood AFP/Archives

Avec leur plus longs discours, les "meilleures actrices" sont aussi celles qui remercient le plus, utilisant 6,2 fois le mot "thank". Inspirée, Halle Berry a dédié la moitié de la soixantaine de phrases de son discours à des remerciements en 2002, lorsqu'elle est devenue la première comédienne noire à remporter cet Oscar pour son rôle dans "À l'ombre de la haine". Estimant que "ce moment est tellement plus grand que (elle)", elle dédie sa récompense à "chaque femme de couleur sans nom et sans visage qui a désormais une chance parce que cette porte a été ouverte ce soir".

A l'inverse, Frances McDormand, sacrée "meilleure actrice" en 1997 pour son rôle dans "Fargo" des frères Coen, s'est presque affranchie du "merci". Mais avec son seul "Thank you for acknowledging our work" ("Merci d'avoir reconnu notre travail") concluant son allocation, elle "félicite" des producteurs d'avoir "permis aux réalisateurs de prendre des décisions de casting autonomes basées sur les qualifications et pas seulement sur la valeur marchande".

- L'Académie, Dieu et Spielberg -

L'Académie des Oscars, qui décerne les prix, est sans surprise l'entité la plus citée. Et de plus en plus: elle était évoquée dans un discours sur douze dans les années 1950, elle l'est désormais dans un sur deux sur la dernière décennie.

Le réalisateur américain Steven Spielberg pose avec les deux Oscars gagnés à la cérémonie du 21 mars 1994 à Los Angeles pour le film "La Liste de Schindler" AFP/Archives

Autre référence prisée: "God" ("Dieu"), qui apparaît près de 190 fois dans plus de 140 discours. Plus de 6 occurrences sur 10 font référence à la figure religieuse, parmi lesquelles presque la moitié à l'expression "God bless…" ("Que Dieu bénisse"…).

Parmi toutes ces apparitions de "God", une fois sur cinq, cela renvoie à l'expression "Oh (my) God" ("Oh mon dieu"), expression familière sans lien direct avec la figure religieuse.

Du côté des personnalités, Steven Spielberg est celle la plus citée (une quarantaine de fois) et remerciée. Nommé à ce jour 23 fois, l'influent réalisateur d'Hollywood n'a lui-même pas manqué de glisser nombre de "thank you" lors des discours prononcés pour les trois Oscars qu'il a reçus.