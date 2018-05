Les dix tableaux les plus chers de l'histoire aux enchÃ¨res

Deux des tableaux vendus lors des ventes de printemps à New York ont rejoint la liste des 10 tableaux les plus chers vendus aux enchères, commissions et frais inclus.

Ce classement ne tient cependant pas compte des ventes privées, dont les montants sont rarement communiqués.

Dernier exemple, lors d'une vente privée à l'automne 2015, un tableau de l'Américain Willem De Kooning aurait été cédé 300 millions de dollars par Christie's au financier Kenneth Griffin, selon plusieurs médias anglo-saxons.

Et un Gauguin aurait aussi été vendu 300 millions par un collectionneur suisse, en février 2015, selon le New York Times.

1 - "Salvator Mundi" de Léonard DE VINCI, adjugé en novembre 2017 pour 450,3 millions de dollars par Christie's à New York.

2 - Les Femmes d'Alger (version 0)", une huile de Pablo PICASSO adjugée 179,4 millions de dollars en mai 2015, chez Christie's à New York.

3 - "Nu couché", une toile d'Amedeo MODIGLIANI, atteint 170,4 millions de dollars lors d'une vente par la même maison d'enchères en novembre 2015.

4 - "Nu couché", un autre exemplaire de la même série du peintre italien, a atteint 157,2 millions de dollars lors de la vente organisée lundi par Sotheby's à New York.

5 - "Trois études de Lucian Freud", un triptyque de Francis BACON, est acquis en novembre 2013 pour 142,4 millions de dollars, toujours chez Christie's à New York.

6 - "Le Cri", un pastel d'Edvard MUNCH, est adjugé, en mai 2012, 119,9 millions de dollars chez Sotheby's, la maison concurrente à New York.

7 - "Fillette à la corbeille fleurie", une toile de PICASSO datée de 1905, a été cédée mardi pour 115 millions de dollars à New York lors d'une vente organisée par Christie's.

8 - Un tableau sans titre de l'Américain Jean-Michel BASQUIAT a été vendu 110,5 millions de dollars le 18 mai 2017 à New York chez Sotheby's.

9 - "Nu au plateau de sculpteur" (également connu comme "Nu, feuilles vertes et buste") de PICASSO, est vendu 106,4 millions de dollars en mai 2010 chez Christie's New York.

10 - "Silver Car Crash" (Double Disaster), une toile monumentale de Andy WARHOL, part en novembre 2013 pour 105,4 millions de dollars chez Sotheby's New York.