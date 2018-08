Les Éditions des Équateurs rejoignent le groupe Humensis

Les Éditions des Équateurs, éditeur notamment de Sylvain Tesson, ont rejoint le pôle littérature générale du groupe Humensis, a annoncé jeudi dans un communiqué le groupe né en 2016 de la fusion de Belin et des Puf.

"Les Éditions des Équateurs rejoignent le pôle Littérature Générale du groupe Humensis, placé sous la direction de Muriel Beyer, par ailleurs directrice générale adjointe du groupe", a indiqué Humensis dans son communiqué.

Créées en 2003 par Olivier Frébourg, écrivain et journaliste, les Éditions des Équateurs disposent d'un catalogue de 400 titres, axés sur la littérature, l'Histoire, la vie des idées et les documents d'actualité.

Parmi leurs titres on trouve notamment "Un été avec Homère" de Sylvain Tesson, co-édité avec France Inter, dont les ventes ont dépassé les 150.000 exemplaires selon le magazine professionnel Livres Hebdo.

Les Éditions des Équateurs ont notamment publié par ailleurs le Rapport de la commission d'enquête sur les attentats du 11 septembre 2001, l'intégralité de l'Histoire de France de Jules Michelet. Parmi ses auteurs on trouve également Pierre Adrian (lauréat du prix Roger Nimier en 2017), Ariane Chemin, Antoine Compagnon ou encore Jean-Paul Kauffmann.

"L'équipe actuelle des Équateurs, dirigée par Olivier Frébourg, assurera la continuité de la gestion et du développement de la maison", a assuré le groupe Humensis dans son communiqué.

Le montant de l'acquisition des Éditions des Équateurs par Humensis n'a pas été précisé.

Appartenant au groupe de réassurance Scor (dirigé par Denis Kessler), le groupe Humensis, dirigé par Frédéric Mériot, est né en décembre 2016 du rapprochement des Éditions Belin et des Presses Universitaires de France (Puf), avec pour ambition de "promouvoir la société de la connaissance". Il s'agit du 17e éditeur français selon le classement de Livres Hebdo avec un chiffre d'affaires de plus de 45 millions d'euros en 2017.

Humensis comprend quatre pôles: savoir de référence (Puf, Avant-scène Opéra), éducation et formation (Belin éducation, Belin international...), culture et connaissance (Que sais-je?, Le Pommier, Belin éditeur, Herscher, Pour la science, Cerveau & Psycho) et littérature générale avec jusqu'à présent les éditions de l'Observatoire.