Les éditions Sarbacane rejoignent Flammarion

L'éditeur Flammarion a annoncé vendredi l'acquisition de la maison d'édition Sarbacane, spécialisée dans l'édition jeunesse.

"Après plus de 17 ans d'existence, une croissance particulièrement forte ces trois dernières années (...) et de nombreux prix consacrant notre travail, nous sommes fiers d'annoncer le rapprochement de Sarbacane avec une maison d'édition de grande envergure, qui partage nos valeurs et notre vision du monde du livre: Madrigall", a indiqué le fondateur et directeur de Sarbacane, Frédéric Lavabre dans un communiqué.

"Le groupe Madrigall et Flammarion annoncent l'acquisition des éditions Sarbacane. La maison sera toujours dirigée par son fondateur Frédéric Lavabre", a annoncé peu après le groupe dirigé par Antoine Gallimard et qui rassemble notamment les maisons Gallimard, Flammarion et Casterman.

Sarbacane est appelée à rejoindre le secteur jeunesse de Flammarion.

La maison Sarbacane qui, selon M. Lavabre, conservera "une totale liberté éditoriale" aura désormais comme président Patrice Margotin, déjà vice-président de Flammarion.

Le groupe Madrigall possédait 49% du capital de Sarbacane depuis 2016. Sarbacane a réalisé un chiffre d'affaires de 4,66 millions d'euros en 2019, en hausse de 16,8% par rapport à l'exercice précédent.

Sarbacane publie une centaine de nouveautés par an et compte environ 750 titres à son catalogue. Parmi les auteurs de la maison d'édition, on compte plusieurs grands noms de la littérature jeunesse comme Serge Bloch, Davide Cali, Max Ducos, Axl Cendres ou encore Catherine Meurisse.

Une de ses autrices, Rebecca Dautremer, a reçu la Pépite d'or du livre illustré au dernier Salon du livre pour la jeunesse de Montreuil pour son album "Midi pile". D'autres auteurs de la maison ont été récompensés. "Les mamies attaquent" de Claire Renaud a ainsi reçu le prix du polar jeunesse à Quais du polar, "No Direction" d'Emmanuel Moynot a été primé à Angoulême avec le Fauve Polar SNCF et "Un travail comme un autre" d'Alex W. Inker a été recommandé par l'association des critiques de bande dessinée (ACBD) parmi les 10 BD à lire cet été.