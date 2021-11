"Les Eternels", super-héros et super-failles

Chloé Zhao, réalisatrice oscarisée pour "Nomadland", déconstruit les super-héros, remplis de doutes et fêlures, avec "Les Éternels", super-production ambitieuse toutefois lestée par des pesanteurs de grands studios.

Ces "Éternels" (sortie mercredi) ne sont pas les personnages les plus connus de l'écurie Marvel. C'est une brigade aux super-pouvoirs envoyée par une force supérieure pour protéger l'humanité dès son apparition contre des prédateurs maléfiques, les "Déviants".

Les "Éternels" (ils ne vieillissent pas) traversent donc les siècles mais sans intervenir dans les rapports entre humains. Ils n'ont donc pas empêché guerres ou génocides.

Évidemment, ce qui intéresse ici Chloé Zhao, c'est quand la mécanique s'enraye, quand ces "Éternels" comprennent que quelque chose cloche dans leur mission et questionnent leur existence en tant que groupe ou individu.

"Les Éternels sont un groupe et une famille dysfonctionnelle, ils avaient un dieu (la force supérieure qui les a dépêchés sur Terre), ils perdent la foi, ne savent plus quoi faire", résume la réalisatrice, rencontrée par l'AFP à Paris.

Marvel s'était déjà attelé à démythifier ses héros, comme avec Wolverine, personnage central de la franchise X-Men, mutant dont la puissance physique est contre-balancée par d'importants traumatismes psychiques.

Ici, on trouve l'équivalence avec la figure de Thena, jouée par Angelina Jolie, "guerrière cassée à l'intérieur" comme la dépeint la cinéaste, qui co-signe aussi le scénario.

- Le boss est une femme -

Mais Chloé Zhao franchit un cap supplémentaire. Un des "Éternels" refuse le combat final, non pas par lâcheté mais par conviction, dans une approche à la Gandhi. "C'est une des choses à laquelle je tenais le plus et c'est incroyablement courageux pour Marvel d'avoir créé ce super-héros qui refuse de prendre part au 3e acte, c'est du jamais vu", se réjouit-elle.

"Je viens d'une tradition taoïste, il y a des vertus dans l'inaction, c'est un message important à envoyer au monde. Il y a différentes cultures où, pour un leader, choisir la voie pacifique, c'est une forme d'opposition, de courage", développe la trentenaire originaire de Pékin qui vit aux États-Unis.

Le film joue aussi la carte de l'inclusivité. Toutes les couleurs de peau sont représentées chez ces super-héros (l'acteur sud-coréen Ma Dong-seok, aussi appelé Don Lee, ainsi que, par exemple, le Pakistanais Kumail Nanjiani, sont de la partie). Une des femmes de la bande est sourde et muette (mais c'est la plus rapide) et le cerveau de la troupe a fondé une famille homoparentale.

Et chez les "Éternels", le boss est une femme (Salma Hayek). "J'ai beaucoup appris sur moi avec ce film, une fois fini j'ai réalisé que j'avais voulu célébrer la force féminine, car être cinéaste a parfois un côté très masculin dans l'industrie du cinéma, et là j'ai exploité la force féminine en moi", analyse Chloé Zhao.

Dans une époque où on parle beaucoup du mâle déconstruit, ceux des "Éternels" dévoilent parfois leur "vulnérabilité et sensibilité" comme souligne cette figure du cinéma indépendant américain passée avec ce long métrage du côté des grands studios.

Et en parlant d'industrie d'Hollywood, le film pâtit malheureusement de son gigantisme (la presse évoque un budget de 200 millions de dollars). L'oeuvre est ainsi trop longue (2h37) et jongle avec trop de personnages principaux (ils sont dix). Le ressort de l'action, l'affrontement de forces cosmiques, quelque peu ésotérique, risque aussi, contrairement aux X-Men, de ne pas fédérer au-delà du cercle pur et dur des fans de l'univers Marvel.