Les Eurockéennes rassemblent 125.000 spectateurs, "un succès"

Matthieu Pigasse (à gauche), le président du festival, et Jean-Paul Roland, directeur des Eurockéennes, dressent le bilan de l'édition 2023, le 2 juillet à Sermamagny, dans le Territoire-de-Belfort

Les Eurockéennes de Belfort ont rassemblé 125.000 spectateurs de jeudi à dimanche, "un succès" pour cette première édition sans anicroche en quatre ans, se sont félicité les organisateurs à l'occasion d'une conférence de presse bilan.

Après les années Covid-19 et une édition 2022 amputée de deux soirées à la suite d'un violent orage, l'édition 2023 s'est déroulée sans problème: "C'est la première édition pleine depuis 2019", note Matthieu Pigasse, le président des Eurockéennes, juste avant le show très attendu d'Indochine, en clôture de cette 33e édition.

"C'est l'édition du retour", ajoute-t-il, la qualifiant de "succès".

Le président a souligné les "innovations" constantes du festival, avec des créations originales, citant le projet autour de l'esthétique Shatta ou encore Drag me.

Matthieu Pigasse n'a pas éludé "le contexte particulier" et "les tensions vives" qui agitent le pays depuis le 27 juin. "On a été frappé par le contraste entre les images reçues de l'extérieur et celles vues à l'intérieur" du festival, a-t-il observé. Les festivals sont comme "une bouffée d'oxygène", a complété l'homme d'affaires.

Une attention particulière a également été portée cette année pour soutenir les Ukrainiens. Les festivaliers étaient notamment accueillis par un "bienvenue" en ukrainien, qui trônait à côté des versions française, anglaise et allemande.

Les Eurockéennes ont aussi proposé un stand au festival ukrainien Atlas, organisé normalement à Kiev.

Depuis le début du conflit, le festival soutient le peuple ukrainien. Indochine et Pomme ont par exemple dédicacé des posters vendus par l'association. Gojira a donné une guitare qui sera vendue aux enchères. Les fonds récoltés soutiendront les actions du festival ukrainien.

La 34e édition des Eurockéennes se déroulera l'an prochain du 4 au 7 juillet 2024, trois semaines avant les Jeux olympiques de Paris.